Oľga Belešová (55) sa vrátila do školských lavíc a zase študuje. Zo dňa na deň sa totiž ocitla celkom bez peňazí.

Už v prvej vlne korony prišla herečka o divadelné predstavenia, ktoré má v bratislavskom Divadle v podpalubí, aj o všetky zájazdy. Navyše RTVS prestala na čas vyrábať reláciu pre seniorov, ktorú moderuje. Zo dňa na deň sa ocitla celkom bez príjmu.

Kríza ako odrazový most

Podnikavá Oľga však pochopila krízu ako príležitosť začať niečo nové. Dnes študuje na Akadémii vzdelávania a výskumu v sociálnych službách v Holíči. „Téma seniorov mi je blízka. Venujem sa jej v televízii, no zapojila som sa aj do dobrovoľníckej aktivity Hodina pre seniora, kde telefonujeme osamelým starým ľuďom, ktorých koronavírus izoloval od príbuzných. Je to akási terapia, vďaka rekvalifikácii ju však budem môcť robiť na profesionálnej úrovni. Možno v budúcnosti už nebudem herečka, ale zamestnám sa v domove sociálnych služieb. Mám vízie, ale nechcem o nich ešte hovoriť, lebo najprv musím urobiť skúšky,“ smeje sa Oľga, ktorá na akadémii paralelne študuje až dva odbory.