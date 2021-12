Niekto hľadá adrenalín, inému ide len o peniaze alebo si rieši nejaký problém. Mnohí z farmárov sa po skončení šou vyjadrujú, že nečakali taký tlak, a mnohí prekvapia sami seba. Treba rátať aj s tým, že prídu o veľa, napríklad o vzťah.

Krokodílie slzy, ktoré nedávno ronila jedna z výrazných farmárok, Stanka Klčová, sú toho dôkazom. Od svojej mamy sa totiž dozvedela, že jej nápadník Denis neuniesol sledovať jej správanie na farme. „Nevidíme, čo máme, až kým o to neprídeme,“ zafilozofovala si Stanka pred kamerami, sypúc si popol na hlavu. „Keď sa na mňa niekto pousmeje a pohladí ma, myslím si, že to bude vážne. Chyba je aj vo mne,“ dodala Stanka, ktorá sa na farme zamilovala hneď dvakrát.

Žiarlivostné scény

Hneď na začiatku Farmy si padli do oka s Mirom Pajtášom, ktorý žije v Anglicku. Párik zažíval idylku, chránili sa navzájom, ale prišli aj hádky a žiarlivostné scény. Mirova výbušná povaha nepridala vzťahu pokoj. Miro z Farmy napokon po 8 týždňoch vypadol.

Až potom sa Stanka dozvedela, že má jej láska doma frajerku. Jej sklamané srdce dostalo nový impulz menom Dávid Horák. Vzájomné laškovanie im je prirodzené, Dávid vyvíja aj snahu o bozky, ale kazí si to alkoholom. Jeho správanie je vtedy nekontrolovateľné, čo žiadnej žene nevonia. Lenže aj Stanka robí dusno, rieši každú hlúposť a vyvoláva hádky. Emócie sú ako na hojdačke.

Do Stanky sa navyše zamiluje ďalší farmár – Peter Matejka, ktorý prichádza na farmu ako posledný a vôbec sa tým netají. Nenaplnenú lásku si odnáša domov, keď vypadáva po tom, ako nedbanlivosťou spôsobil smrť troch moriek...

Stanka nosila obľúbené biele tepláky ako svoju druhú kožu. Zdroj: tv markíza

Chýbali jej konflikty

Farmársku telenovelu číslo 13 okomentovala jedna z najvýraznejších farmárok minuloročnej šou, Nikol Fridrichová. Keď sa jej fanúšikovia na Instagrame pýtali, čo si myslí o súčasnej Farme, povedala, že tento rok sú v nej pokojné typy ľudí, je to bez konfliktov, „žiadne haló“ a kontroverzia. „Vrátila by som sa na Farmu, ale vypýtala by som si strašné ,lóve‘, urobila tam bordel a išla domov,“ povedala so smiechom.

Mimochodom, so Stankou by si zrejme mala čo povedať. Nikol si zažila peklo s bývalým partnerom, otcom jej dcéry, ktorý ju fyzicky aj psychicky týral. Rovnako Stanka si prešla peklom – v Ománe sa zamilovala do muža, s ktorým odišla do Turecka. Láska sa zvrhla na bitky a väznenie.

Neobetovať sa

Stanke, ktorá tak zúfalo túži po láske a plače za nápadníkom Denisom, ktorý ju už teraz nechce, by sa hodila rada od exfarmárky Nikol. Keď jej fanúšička položila na Instagrame otázku, ako sa vyrovnať s rozchodom, keď niekoho miluješ celým svojím srdcom, odpovedala rázne: „Budeš milovať človeka, ktorý o teba nestojí? Chceš ho prinútiť? Budeš teraz roky čakať, či sa vráti? Ja som tiež tak milovala, ale to sú stratené roky života. Ty obetuješ seba, voľný čas, myseľ, stále máš v hlave nejakého bývalého, ktorý o to už nestojí.

Maj v hlave seba, maj v hlave svoju budúcnosť, maj v hlave svoje sny, svojich blízkych, priateľov, ale nemaj v hlave človeka, ktorý ťa má v... To si treba v hlave upratať. Je to strašná strata času aj energie, nemá to zmysel. Keď sa to raz skončí, tak sa to skončí. A, bohužiaľ, jeden vždy ľúbi viacej, tak to býva.“



Páriky, ktoré sa objavili na farme





1. David Horák pokukoval po Patrícii Šimanovej od začiatku Farmy. Záujem prejavoval napriek tomu, že mu niekoľkokrát povedala, že je zadaná. Nakoniec z nich nebol pár, stali sa dobrými kamarátmi. Paťa však musela farmu predčasne opustiť po nešťastnom zranení, a tak sa už nedozvieme, či by nakoniec predsa nevymenila frajera za Davida.