Českú sexbombu Alicu Bendovú by ste nespoznali. Aha, aký účes kedysi nosila. No keď uvidíte, čo má na hlave dnes, zabehne vám...

Česká herečka Alice Bendová, ktorú preslávilo účinkovanie v takých filmoch, ako Báječná láta pod psa, Kajínek či v seriáli Kameňák, je svojimi prednosťami povestná, príroda k nej bola mimoriadne štedrá vo viacerých smeroch. Okrem iného jej nadelila aj bujnú hrivu, ale...



Nedávno si herečka zaspomínala na svoje tínedžerské časy a pochválila sa fotkou z 90. rokov. No keď uvidíte, čo za účes mala vtedy na hlave, zabehne vám. Ani sa nechce veriť, že toto sa vtedy nosilo, veď pozrite FOTO v GALÉRII. „Dovoľte, aby som sa Vám predstavila. Volám sa pani Alice Jágrová. Zdravím Jaromíra Jágra. Tieto deky sa jednoducho nosili a ja som na ňu bola patrične hrdá,“ pripísala Alice k fotke zo základnej školy. Aj vy ste niekedy niečo podobné nosili?



Alice Bendová má svoju hrivu pred kamerami vždy upravenú, buď vytvarovanú do zaujímavého účesu alebo jednoducho "ulízanú" a stiahnutú do chvosta. No v súkromí je to iná káva, veď pozrite FOTO v GALÉRII. Jej neskrotné vlasy si robia, čo chcú. Z toho, čo jej občas vznikne na hlave, pôjdete do kolien. Alice k tomu už len ironicky skonštatovala: "Tak je zasa dobre, že mám poddajné a ľahko upraviteľné vlasy. Gény sú sviňa." Čo dodať...