Michal Dočolomanský miloval kanadské žartíky. Vo filmovej dráme Hájnikova žena (1971) ho mala kolegyňa Božidara Turzonovová bodnúť vrtákom. Scénu dôkladne naskúšali, no pri ostrom zábere sa po pichnutí nebožiecom rinul spod kostýmu Dočolomanského prúd krvi. Herečku kriesili z mdlôb, no Michal so smiechom vstal a ukázal vrecúško s červenou tekutinou, ktorú si predtým tajne vložil pod košeľu.

Keď mal tridsať rokov, stačilo, že vzal do rúk strčili mikrofón a okamžite bol populárnejší ako mnohí speváci. Vytvoril tiež duo s Evou Kostolányiovou. Naspievali dva albumy, na ktorých nechýbali hity Smoliar či Ľúbim ťa. V roku 1975 Eva podľahla rakovine pŕs a do popredia sa drali noví interpreti. Dočolomanského však na Slovensku v popularite dlho dokázali poraziť iba Elán a Team.