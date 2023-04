Keď som zistila, že vás 21. apríla čaká päťdesiatka, veľmi ma to prekvapilo, pretože na to nevyzeráte. Cítite sa na päťdesiat?

Nie. (Smiech.) Aj mi v hlave teraz často znie tá pieseň Čože je to päťdesiatka... pretože, hoci je to už v občianskom preukaze nezvratný fakt, necítim sa tak. Aj keď, samozrejme, sú rána, keď sa cítim na osemdesiat – vtedy, keď je veľa predstavení, skúšok... Snažím sa však postupujúci vek mierniť aktívnym životným štýlom.

Čo máte na mysli?

Venujem sa športu. Cvičím tabatu, chodím na kickbox, ale nebijem sa. Zvykol som aj sparingovať, ale potom som chodil s monoklami, takže teraz je to skôr iba kondičná záležitosť. Zvyknem si to rozdeliť, raz týždenne behám, raz chodím na kickbox. Ak nestihnem ani jedno z toho, tak si na polhodinu zacvičím aspoň doma. Dosť na to dbám, pretože moja profesia vyžaduje, aby som bol stále v kondícii. V predstaveniach som neraz dve hodiny nonstop na javisku, takže nestačí byť pripravený len psychicky. Napríklad v predstavení Aj muži majú svoje dni, kde sme štyria na javisku a hráme pre 600 osôb, ľudia potrebujú cítiť našu energiu a „fyzička“ je tam veľmi dôležitá.

Staráte sa aj o svoj hlas?

Na Novej scéne máme Ľuba Dolného, dirigenta, korepetítora a hlasového pedagóga, ku ktorému občas zájdem. Keď som sa napríklad pripravoval na muzikál Voda a krv nad vodou, v ktorom hrám Čabu vyhadzovača, ktorý má piesne veľmi vysoko, potreboval som si osvojiť techniku, aby som si neodpálil hlasivky.

My sme sa aktuálne stretli po skúške na Novej scéne. Čo práve skúšate?

Teraz skúšame muzikál Bonviván o Františkovi Krištofovi Veselom, v ktorom mám činohernú postavu, som bez spevu a nie som veľa na javisku. Som rád, pretože aktuálne mám na konte štrnásť predstavení a v mnohých hrám hlavné postavy. Takže mám niekoľko inscenácií, pri ktorých si vyslovene oddýchnem. (Smiech.) Napríklad v Nitre hrám v muzikáli Povolanie pápež, kde som síce ako pravá ruka pápeža skoro stále na scéne, ale zväčša sa tam len pohybujem, občas niečo poviem či zaspievam. Ako protiklad k tomu mám kúsky ako Testosterón, Aj muži majú svoje dni, Šialené nožničky, Panikári, Pi čaj, miláčik, v ktorých to je skutočne „záhul“.

