Speváčka s americko-švajčiarskym pôvodom sa verejne priznala k viacerým problémom, ktoré vo svojom živote riešila.

Celeste Buckingham, ktorá našla svoj druhý domov na ostrove Madeira, porozprávala Šarmu, ako sa naučila zvládať ťažkosti.



Prvýkrát sme sa stretli, keď ste mali pätnásť rokov. Spomeňte si na tri veci, ktoré sa u vás odvtedy zmenili.



Som sebavedomejšia, ale to je jasné, keď si porovnám každú mladú ženu s pubertiačkou. Som iná v živote, speve, v láske. Po druhé, oveľa menej ma zaujíma názor druhých ľudí. To mi dosť uľahčuje život a súvisí s tým, že nie každý, hoci starší od teba, má pravdu a vie niečo lepšie ako ty. A tretia vec je, že som prestala riešiť veci, ktoré nie sú absolútne nutné alebo prospešné môjmu životu či životu mojich blízkych a známych.



A tých bolo pomerne dosť, lebo ste otvorili tému anorexie, bulímie, sexuálnych narážok... Keď týmto témam už nedávate priestor v živote, je to pre vás určitá forma terapie?



Áno. Ja si s radosťou vypočujem každého človeka a pomôžem, kde môžem. Vždy. Taká som bola od začiatku a to stále platí. Na druhej strane si treba povedať: A dosť, toto je môj priestor, táto hranica sa neprekročí! Aj keby to bolo pre dobrú vec. Nastaviť si svoje bariéry na ochranu, na to by každý odborník povedal, že to je správny prístup. Zároveň za mnou chodia ľudia, že chcú radu, a keď poradím, ich reakcia je: ale takú radu som nechcela… Tak sa ma teda nepýtaj a obráť sa iného. Aj toto som prestala riešiť, s radosťou pomôžem, ak má niekto záujem, ale ak reálne tú pomoc nechce, tak sa tým nezaťažujem. A to súvisí s terapiou, s duševným rastom a hojením toho všetkého.

