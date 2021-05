Zuzana Belohorcová si nedávno splnila sen, keď si spolu s dcérou Salmou zaspievala na pódiu v šou Tvoja tvár znie povedome. Bývalá moderátorka sa premenila na lysého speváka Pitbulla a jej menšia verzia na Christinu Aguileru.

Dievčatko zažilo prirodzene potlesk postojačky a bývalá moderátorka sa potom rozplývala pre Šarm nad tým, že to bude pre nich pamiatka na celý život. Podobné rodičovské nadšenie zažívali pri nakrúcaní detskej verzie tejto šou aj iní celebritní rodičia, ktorí si budú v nedeľu doma pri televízoroch určite utierať slzy dojatia.

Aj deti sa pripravovali pod vedením choreografa Miňa Kereša, hereckého kouča Petra Brajerčíka a speváckej koučky Jany Daňovej. Kritiky porotcov sa báť nemuseli, veď ide o deti a aj program nie je o žiadnych pretekoch – hrdinami sú všetci, aj ten, ktorý je podľa scenára za najslabšieho. Koľko si za vystúpenie v sledovanom programe odniesli deti prominentov, nie je jasné. Špekulovalo sa o 500 eurách, Markíza to však poprela, vraj je to menej. Deťom síce asi išlo viac o zážitok, ale je jasné, že honorár bude stačiť, aby pozvali rodičov na zmrzlinu.

„Všetky deti si užívali, keď si mohli v maskérni skúšať rôzne parochne a meniť sa. Bol to pre nich raj. Každé jedno z nich bolo nadšené, že si môžu vyskúšať takéto niečo,“ dozvedeli sme sa. Do poroty zasadla aj Zlatica Švajdová Puškárová a ronila aj slzy dojatia...

Zoe Kachútová ako Dara

Zoe Kachútová, dcéra Márie Čírovej počas príprav. Zdroj: Marek MACO Neumahr

Ide jej karta

Zoe Kachútovej, ktorej rodičmi sú Mária Čírová a producent Maroš Kachút, ide karta. Okrem seriálu sa objaví aj v MINI Tvári. „Veľmi som sa tešila na to, keď pôjdem do výťahu, vynesie ma to hore, tam uvidím všetkých ľudí a oni mňa tiež. Chcem ich očariť, aby si moje vystúpenie užili nielen oni, ale aj všetci diváci. Budem spievať pesničku od Darinky Rolincovej – Až raz budem učiteľkou. Najviac mi doma pomáhala maminka, ktorá so mnou cvičila najskôr spev a neskôr aj pohyby. Tatinko mi napríklad radil, aby som správne vyslovovala všetky slová alebo aby som vedela, kde sa mám nadýchnuť.“