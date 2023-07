Vchádzame do tichého dvora v širšom centre Bratislavy s doslova dovolenkovou atmosférou – stromy, kríky, kvetináče, lavičky, na múrikoch položené krhly, opretý bicykel... Vládne tu zvláštny pokoj. V jednom z pavlačových bytov má svoje kráľovstvo aj Lucia Siposová. Toto miesto miluje. Už takmer pätnásť rokov sa pozná so susedmi, ktorí usporadúvajú párty, cvičenie jogy, organizujú vianočné večierky. Počas korony boli síce všetci izolovaní, pritom sa navzájom videli a mohli pozhovárať, sediac na pavlači. Chvíľu to však vyzeralo tak, že herečka túto vzácnu výhodu komunitného bývania stratí.

To isté poschodie

Herečka žila pôvodne v tomto dome v jednoizbovom byte. Potrebovala však viac priestoru, a tak sa pustila do dlhého a málo úspešného hľadania. Na jednej z domových schôdzí susedka spomenula, že sa už nezmestí do bytu a musí sa presťahovať. „Poprosila som ju, aby mi ukázala svoj byt. V sekunde som sa rozhodla: Beriem ho,“ hovorí. „Vrátila som sa na schôdzu a opýtala sa, či niekto nekúpi môj jednoizbák. Niekto hneď zavolal známym a... byt sa predal naozaj rýchlo. Lebo toto miesto každého očarí,“ hovorí s úsmevom Lucia.

Všetko bolo vybavené za pár týždňov a sťahovanie prebehlo naozaj pohodlne. Veci nebolo treba prenášať ďaleko. „Som na tom istom poschodí, na tej istej adrese, nemusela som meniť ani občiansky preukaz. Veci som si presúvala postupne celý mesiac. Taký luxus som mala,“ konštatuje. Nemožno nesúhlasiť.

Prevládli farby

Svoje nové bývanie si herečka prispôsobila podľa seba. „Pôvodne tu bolo veľa bielej a béžovej farby, všetko v provensalskom štýle, útulné, milé, s dobrou energiou. Páčilo sa mi to, ale pre mňa sú skôr charakteristické farby, nemôžem bez nich byť. Aj v tom, ako si zariadite byt, sa odráža vaša osobnosť, to sa potlačiť nedá. A tak hoci sa mi biela páči u iných, ja sa s ňou neviem stotožniť. Ani v oblečení, ani pri nábytku,“ vysvetľuje temperamentná Lucia. Nedá sa nesúhlasiť. Sedíme na modrej pohovke, pod nohami máme farebný koberec, za nami je veľká tapeta s palmami, opicami, vodopádom... „Vždy som chcela mať doma džungľu,“ pokrčí plecami s úsmevom pri otázke, prečo práve tento motív. „Pozrela som hádam všetky tapety, čo sú na internete, kým som zohnala túto od istej anglickej spoločnosti,“ dodáva.

Potrebuje viac miesta

Bytu dodáva atmosféru nielen tapeta, ale aj sto iných drobností. Balón visiaci zo stropu jej pripomína výlet do Bristolu, kde žije blízka kamarátka. Soška líšky či ležiacej ženy pripomínajú milovanú babičku, veľké čiernobiele fotografie zasa oceneniami ovenčený film Piargy, v ktorom si zahrala. Hneď pri vstupe do bytu visí nápis od výtvarníčky Niny Weiss­lechnerovej: Do domu, kde láska býva, slniečko sa rado díva... Ozaj, slnko chytá Lucia aj na pavlači, kde má rozložený nízky gauč. Ako inak, farebný. Zohnala ho až z Turecka, vyrobila ho malá miestna firma. „Dá sa na ňom oddychovať a je to aj jedno z mojich pracovných miest. Mám ich tu viac, lebo ja na jednom mieste dlho nevydržím,“ usmeje sa majiteľka kabaretu Red Cat Cabaret. Pracovný kút je aj pri kuchyni a notebook si môže postaviť aj na výklopnú dosku na pavlači. „Som rada, že som sa nemusela odtiaľto odsťahovať a zvykať si na nových susedov. Už by som možno nemala šťastie na takých skvelých ľudí, vďaka ktorým to tu žije. Je to vzácne,“ uzatvára.