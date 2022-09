Bola to láska ako hrom, dnes si už však nevedia prísť na meno. Reč je o speváčke Veronike Nízlovej, známej z dua Twiins a jej bývalom manželovi, Tomášovi Krúpovi. Zatiaľ čo twiinska zatúžila po ustálenom, rodinnom živote, zdá sa, že jej ex si poriadne užíva.

Písal sa rok 2015, keď populárna slovenská speváčka oznámila šťastnú novinu - a to, že svojmu dlhoročnému priateľovi, právnikovi Tomášovi Krúpovi, povedala v kostole svoje áno. Dvojica si žila harmonicky a zdalo sa, že sa títo dvaja skutočne našli. Dnes je už však jasné, že to za zatvorenými dverami bolo úplne inak. „Nie je všetko tak, ako sa zdá,“ vyjadrila sa ešte dávnejšie prostredníctvom sociálnej siete Instagram, Daniela. Tá odpovedala na otázku fanúšičky, ktorá sa pýtala, či jej nie je ľúto, že prišla o tak dobrého švagra.

Namiesto radostného prekvapenia trpký šok

V čase, keď Daniela priviedla na svet futbalistovi Stanislavovi Lobotkovi dcérku Lindu, to bola práve Veronika, kto sestre podával pomocnú ruku. Speváčka trávila väčšinu času v Taliansku, v dome vtedajšieho páru. Netajila sa tým, že rodina je pre ňu na prvom mieste - a že by sa aj ona rada stala mamičkou.

Fanúšikovia tak netrpezlivo čakali, kedy oznámi radostné prekvapenie v podobe tehotenstva. Namiesto toho však prišiel trpký šok. „Zazvonil zvonec a našej láske je koniec. Ďakujem Veronike za spoločné roky a prajem jej veľa šťastia,“ napísal ku spoločnej fotografii so svojou dnes už exmanželkou Tomáš. Speváčka túto správu nielenže potvrdila, ale zároveň po pár týždňoch priznala, že sa chce čo najrýchlejšie zbaviť manželovho priezviska.

Napriek priateľskému oznámeniu sa tak ukázalo, že má právnik z Trenčína naštrbené vzťahy nielen so speváčkami, ale aj so zvyškom jej rodiny. Už po niekoľkých dňoch zmizla zo sociálnych sietí akákoľvek stopa, ktorá by naznačovala spojenie tejto dvojice - alebo Tomáša s rodinou Nízlových. Rozchod znášal ťažko, no dnes tomu už tak nie je. Dôvodom je nepochybne jeho nová priateľka.

