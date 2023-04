Pavla Bruchalu si pamätáme ako modrookého fešáka z Markízy, ktorý tvoril nerozdeliteľnú kamarátsku dvojicu s Mariannou Ďurianovou. Kým moderátorku stále živí televízia, hoci už iná, on svoj život takmer pred desiatimi rokmi nasmeroval inam. Získal slobodu, má milión aktivít a aj vďaka jeho cestovnej agentúre, v ktorej je sprievodcom, sú jeho dni doslova nabité zážitkami. „Žijem veľmi aktívne a veľmi pekne. Som spokojný, pretože môj život nie je stereotypný,“ zhodnotil vyštudovaný herec pri poháriku vína.

O tom, že nie je stereotypný, presviedčate ľudí aj v cestovateľskom podcaste...

Áno, vždy, keď sa vrátim z ciest na Slovensko, tak ma okrem dabingu zamestnáva napríklad aj nahrávanie jedného z najpočúvanejších podcastov, Travelistan. Robíme ho traja chalani, ktorí radi cestujeme. Keď je možnosť, stretneme sa na Slovensku, ale pri našej vyťaženosti sa často stáva, že ho nahrávame tak, že jeden je v Amerike, druhý v Ázii, tretí v Európe. Ale technicky sa to dnes už dá. Naučila nás to aj koronová doba. Najviac ma však časovo zamestnáva cestovná agentúra. Učím ľudí užívať si život aj mimo Slovenska, ukazujem im, aký je svet krásny – od Nového Zélandu až po Havaj.

Znie to veľmi osobne. Ako si máme predstaviť ľudí, ktorým odkrývate svet? Sú to batôžkari alebo tí, čo potrebujú luxus?

Povedal by som to takto – sú to ľudia, ktorí môžu investovať do spoznávania sveta, ale učím ich cestovať tak, aby nevyhadzovali peniaze na to, čo nie je dôležité. Napríklad je zbytočné luxusné ubytovanie, keď viete, že večer prídete na izbu a ráno pôjdete zasa niekam inam. Slušne prespať sa dá aj za pár drobných. Ale hlavne učím ľudí spoznávať krajinu cez národ, cez gastronómiu, cez kultúru, vidia, čo je to reálny život na ulici. Pretože v klasickom dovolenkovom rezorte to všetko nespoznáte. Keď sa budete prechádzať ulicami a ochutnáte miestny streetfood, to, čo sa reálne varí, až vtedy môžete povedať, že ste boli v tej krajine. Samozrejme, nemám nič proti, ak si ľudia chcú ísť oddýchnuť do rezortu, môj spôsob cestovania s ľuďmi je však o spoznávaní krajiny iným spôsobom.

Aké sú vaše obľúbené destinácie?

Nemám problém ísť do akejkoľvek krajiny na svete, ale milujem hlavne Južnú Ameriku. Veľmi rád beriem ľudí do Kolumbie, Argentíny či Brazílie. Najmä Argentína je úžasná krajina, pretože v nej nájdete ľadovce, vodopády aj vinohrady. Má svoj temperament, čo reprezentuje hlavne ohnivý tanec tango argentino. Buenos Aires je podľa mňa jedno z najkrajších miest, je veľmi európske. Aj Argentínčania sú asi najeurópskejší spomedzi všetkých národov Južnej Ameriky, pretože až osemdesiat percent tamojších obyvateľov má predkov z Európy. Reálne to vidieť na type ľudí – stretnete tam aj blondínku, ktorú v Kolumbii reálne nenájdete. Ak, samozrejme, nie je prefarbená... V Argentíne nájdete európsku architektúru, pretože všetko vystavali Íri, Nemci a Španieli. Ja sa v Buenos Aires cítim skrátka dobre, veľkým bonusom je spomínaný temperament, ktorý majú „latinoľudia“.

