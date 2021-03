Herečka Romana Dang Van sa už onedlho zaradí k známym mamičkám. Už teraz má jasnú predstavu, ako bude so snúbencom Braňom svoju malú princeznú vychovávať.

V ktorom mesiaci tehotenstva aktuálne ste? Máte vybrané meno pre bábätko?

Pomaly sa blížim k ôsmemu mesiacu tehotenstva, takže o chvíľku to príde. Termín mám začiatkom mája. Čakáme dievčatko, nad menom ešte rozmýšľame, máme ich v zozname asi päť – slovenských aj vietnamských. Dcérka však bude mať iba jedno krstné meno.

Romana Dang Van oznámila tehotenstvo začiatkom roka na sociálnej sieti. Zdroj: instagram/romana.dang.van

Ako zareagoval váš snúbenec a rodina na to, keď ste sa dozvedeli, že čakáte dievčatko?

Veľmi veľa ľudí nám vravelo, že budeme mať dievčatko, nejako to privolali, takže sme to očakávali aj my. Potešili sme sa tomu, aj zasmiali. Hlavne môj ocino tipoval dievčatko. Predpovedal, že môj brat bude mať chlapca a ja dievča, a tak sa stalo. Takže už som teta.

