Tak krásny pár, a tak veľa lásky im vidieť v očiach. Ako píše redakcia EVA, všetci ich fanúšikovia čakajú už len na jeden jediný moment, kedy si povedia svoje áno a ich vzťah bude spečatený. Dara má však v tejto téme jasno a svadba s Nedvědom rozhodne nebude!

„Vieš, ako to býva. Ono je to teraz tak dobré, že čokoľvek iné by to mohlo eventuálne pokaziť a do toho my nejdeme,“ prezradila pre portál Topky.sk. Speváčku tak v svadobných šatách asi tak skoro fanúšikovia neuvidia. Hlavné ale je, že je vo vzťahu šťastná.