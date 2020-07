Ema sa potatila. Fotka, ktorou oznamuje followerom, že vyrazila so svojou láskou na dovolenku, je totiž nahá. Gény sa evidentne nezaprú. Aj jej otec sa svojho času rád odhaľoval. Treba však povedať, že na fotku ladného ženského tela je oveľa krajší pohľad, než na nahého Richarda pred mikrofónom. Napriek tomu ženský akt nie je to najprekvapujúcejšie, čo Ema na Instagrame zverejnila.

Tajomstvo bruška

Ema na dovolenkových fotkách žiari a vidno, že je ešte krájšia než predtým. Takúto auru vysielajú ženy, keď sú v sladkom očakávaní. Že by na ceste bolo ďalšie "korona bábo"? Tejto teórii nahráva aj fotka, kde je detail odhaleného brucha krásky. A rozhodne to nie je lavór, ako by sa u modelky čakalo. Čas ukáže, čo je to len dôsledok bagiet a špagiet, ktoré si dvojica podľa obrázkov evidentne dopraje v hojnej miere, alebo z Richarda a Soni budú dedkovci. Vek by na to už Ema mala.