Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, u Ondřeja Brzobohatého sa vzťah s Danielou Písařovicovou rodil nenápadne. „Keď som v roku 2013 tancoval s Taťánou v televíznej šou Stardance, tlačové besedy moderovala Daniela. Tam som ju videl prvýkrát. Už vtedy som si hovoril, že je to krásna žena. Ale už som mal niečo s Taťánou, tak som to nechal tak a nevyvíjal som žiadnu aktivitu,“ priznal s tým, že ľahostajná mu napriek tomu nebola.

„Raz som ju pozoroval, ako sa na tlačovke baví s nejakým hlupákom. Hovoril som si, prečo s ním taká krásna žena vôbec stráca čas?“ čudoval sa a opísal moment, keď si obaja uvedomili, že sú do seba zamilovaní.

Vraj to bolo až v čase, keď netvoril pár s Kuchařovou. „Zašli sme spolu na derniéru predstavenia Don Quijote. Keď Sancho Panza na javisku vyriekol vetu ,Dve nešťastné lásky tvoria jednu šťastnú‘, pozreli sme sa na seba a bolo to. Som šťastný, že som po rozvode nemusel čakať niekoľko rokov, kým by som stretol niekoho, ako je Daniela. Čas je však relatívny. Čo sa má stať, to sa vždy stane,“ zaklincoval.