Branislav Gröhling (49) sa pohybuje v takmer výhradne mužskom prostredí. V politike je žien málo. Napriek tomu tvrdí, že bez nich by to nedal. Najmä bez tých „jeho“. Šarmu prezradil, ktoré sú jeho TOP TRI.

Asi nebude prekvapením, že ženou číslo jeden je tá, ktorej vďačí za život. „Viem, že si to o svojej mame povie väčšina ľudí, a tak to má byť. Tá moja je výnimočná vo svojej sile a vytrvalosti. Naučila ma nelamentovať nad zlým osudom a vždy radšej najskôr zabojovať,“ hovorí bývalý minister školstva. „Nikdy sme nepatrili k bohatým rodinám a mama mala čo robiť, aby nás uživila. Ani na jedinú sekundu som však nepocítil núdzu či nedostatok, a to len a len vďaka nej.“

Obdivuje ženy, ktoré zvládajú rodinu aj prácu. „Ja som v tomto typický chlap, viem naraz poriadne robiť len jednu vec. Keď sa pozerám, ako niektoré ženy vyzerajú, že majú desať rúk, vždy žasnem a vždy si predstavím svoju mamu.“

