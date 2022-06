Manželka ministra financií Pavlína Matovičová spôsobila rozruch vyjadreniami na adresu LGBTI+ komunity. Okrem iného v minulom čísle Šarmu povedala: „Mám kamarátov gayov aj kamarátky lesby a vážim si ich, že svoju orientáciu – sexualitu – intimitu nedávajú na verejnosť. Nik im neberie právo byť šťastnými so svojím partnerom, ale predsa tade cesta rozvíjajúcej sa spoločnosti s budúcnosťou nevedie. Preto podporujem klasické rodiny.“

Naskočila tým na kontroverznú vlnu, ktorú pred ňou zdvihol poslanec a pobočník jej manžela György Gyimesi. Podľa neho myšlienky LGBTI+ popierajú Ústavu SR, v ktorej je záväzok podporovať rodinu. Okrem toho by chcel zakázať vyvesovanie dúhových vlajok na štátne budovy.

Ešte ďalej zašla poslankyňa Anna Záborská, ktorá sa opäť pokúsi zaviesť nedávno zrušenú povinnú kastráciu transsexuálov, ktorí chcú úradne zmeniť svoje pohlavie. Tí ešte začiatkom apríla mohli naraziť na požiadavku lekárov a matrík, ktorí vyžadovali podstúpenie operácie na znefunkčnenie alebo rovno odstránenie pohlavných orgánov. Nečudo, že sa to stretlo s kritikou doma i v zahraničí.

Sme na chvoste

Naši zákonodarcovia vyťahujú takzvanú gay kartu v čase, keď sú na stole problémy ako zdražovanie, ohrozené dodávky ropy a plynu či bezpečnosť v Európe. Na druhej strane, je nesporné, že osobám inklinujúcim k rovnakému pohlaviu sa dlhodobo upierajú práva, ktoré majú heterosexuáli.

Je to napríklad možnosť uzavrieť štátom uznávaný zväzok, dediť po partnerovi či nahliadnuť do jeho zdravotnej dokumentácie. V tomto sme na chvoste vyspelých krajín, pričom minorita prosí o zmenu. Nie div, že ide o veľmi citlivú tému, ktorá má potenciál rozdeľovať spoločnosť. A citlivo to vnímajú aj samotní gayovia a lesby, ktorí s krížom na chrbte čelia svojim problémom. Bohužiaľ, niekedy je ten kríž ťažší, než zvládnu uniesť...

Pokračovanie na nasledujúcej strane.