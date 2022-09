Nie je tajomstvom, že nebohý umelec svojím nápadom chovať kozy spôsobil rodine poriadne problémy.

V roku 1993 založil Adamovič na popud kamarátov akciovú spoločnosť. Bolo to v čase nášho raného kapitalizmu a rešpektovaný herec sa popálil. „Vedeli, že zvieraťu rozumiem, že viem, čo kozie mlieko znamená, a to ich motivovalo. Doviezol som tisíc zvierat z grécko-bulharských hraníc, prešli troma štátmi so všetkými veterinárnymi papiermi,“ povedal herec v minulosti v rozhovore pre denník Pravda. No dodal: „Odberateľská zmluva s Francúzmi bola podpísaná až do výšky šesť miliónov litrov mlieka ročne, liter za marku. Šesť výrobkov z kozieho mlieka mám na patentovom úrade. Užitočný projekt. Lenže potom ma dali do karantény, mlieko prikázali liať do kanála a medzitým si ma pekne-krásne rozkradli.“

Zadlžil rodinu

Opísal aj ďalšie problémy, ktoré znášal spoločne so svojou manželkou Božidarou Turzonovovou. „Kúpil som zvieratá, zadlžil som sa, doniesol som ľuďom na Gemeri robotu. Nič som nevytuneloval. Dostal som zákaz predávať, ale výplaty ľuďom som dávať musel. Nemal som príjem, dostal som sa do finančných problémov. Museli sme s Božidarou všetko predať, chatu, autá, čo sa len dalo. Deti ma takmer prekliali. Exekútor ma obsekal, skompromitoval. Stále sa naťahujem so súdmi. Raz však pravda vyjde najavo,“ dušoval sa v minulosti Adamovič, ktorý už svoj sľub nesplnil. Zomrel v auguste 2013 po dlhodobejších zdravotných ťažkostiach.

Výmaz problémov

Lenže akciovka, v ktorej mal funkciu predsedu, žila ďalej. Okrem herca v nej mali podiely iní spoločníci a nie je vylúčené, že na jej záväzkoch sa aj po smrti manžela stále podieľala jeho vdova. No všetkému je už koniec! Podľa zistení Šarmu je akciová spoločnosť minulosťou. Výpis z obchodného registra skrátka nepustí – k jej výmazu došlo 24. novembra 2021, to znamená, že až osem rokov po smrti hereckého velikána.

