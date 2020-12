Kedy a ako ste zistili, že ste pozitívny na Covid?

Začiatkom decembra. Najprv som mal dva dni horúčky, ktoré ustúpili po piatich dňoch, ale bolesť hlavy, únava, a taký zvláštny čuch a chuť pretrvávali. Teraz som už bezpríznakový. Rýchlo to prišlo aj odišlo, ale neviem si predstaviť, že by túto chorobu dostala moja mama alebo babka alebo niekto s astmou. Mám kamarátov, ktorí nemali zďaleka taký ľahký priebeh. Jeden mi písal, že plače, lebo si myslel, že zomrie a nie sú to žiadne padavky.

Športovec prehovoril o skúsenosti s koronavírusom aj na sociálnej sieti. Zdroj: instagram

Zažili ste už niekedy niečo podobné?

Kvôli chrípke, nádche či nejakej chorobe som nikdy nevynechal tréning alebo zápas, hral som profesionálny hokej aj s fraktúrami, vykĺbeným ramenom, či s roztrhnutým prsným svalom, ale s týmto by som nedokázal hrať určite, keďže som sa neodkázal ani postaviť z postele.

Boris Valábik má za sebou úspešnú hokejovú kariéru. Zdroj: instagram

Pokračovanie na ďalšej strane.