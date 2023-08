Okolo šéfa parlamentu a známeho podnikateľa Borisa Kollára sa vždy točilo veľa krásnych žien, aj preto mnohých zaujíma, prečo nikdy nebol ženatý. Politik bol nedávno hosťom v štúdiu redakcie Plus JEDEN DEŇ, a tak sa ho pýtali, či v budúcnosti prekvapí takýmto rozhodnutím. „Samozrejme, že sa chcem oženiť. Hľadám tú pravú, a keď konečne príde, tak to nastane,“ prekvapil odpoveďou Kollár. Okrem toho však prezradil aj to, prečo si myslí, že sa ešte neoženil. Vraj za to môže fakt, že keď bol malý chlapec, napísal mame na papierik, že sa nikdy neožení. „To som si asi vypýtal a zaklial a proste som si to z toho vesmíru vypýtal,“ tvrdí.

A čo klebety o jeho údajnom manželstve s exmisskou Lindou Rezešovou? „Je to pravda a doteraz je to moja právoplatná manželka v Amerike,“ reagoval s vtipom na otázku Kollár. „Na gondole sme sa zobrali a potom sme tomu pánovi povedali, nech zahodí ten papier. Chceli sme si len urobiť žart. To, čo sa udeje v Las Vegas, má zostať v Las Vegas. V našom prípade to však nezostalo a došlo to až do Bratislavy a zverejnilo sa to v bulvári,“ vysvetľoval politik. „Zrealizovali sme to, lebo bez toho by sme sa na gondolu nedostali. S papierom sme následne išli do hotela, kde sme mali priateľov z USA, a tam sme si z toho robili žarty. Bola to dobrá zábava a taký mladícky žart,“ pospomínal si ďalej.

