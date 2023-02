Takmer dvojmetrový chlap rokmi naberal kilogramy a nadváha, ku ktorej sa dopracoval, dávala jeho nohám poriadne zabrať. „Bola to veľká záťaž, opotrebovala sa mi chrupavka a začal som mať problém s kolenom. Časom sa to stáva všetkým športovcom. Hrozila mi operácia, no rozhodol som sa, že radšej schudnem, ako by som ju mal podstúpiť,“ vyjadril sa Filan pre PLUS 7 DNÍ.

Pred piatimi rokmi začal zhadzovať kilogramy a spolu s nimi sa zbavil aj svojej povestnej tmavej hrivy. Na jednom z bratislavských koncertov, na ktorom bol v spoločnosti manželky herečky Ingrid Filanovej (66), bol takmer na nepoznanie.

„Neviem, koľko presne som schudol, ale keď som si nedávno kupoval vo Viedni nohavice, v páse som mal menej o šestnásť centimetrov,“ komentoval s hrdosťou svoj úbytok na váhe pre spomínanú redakciu.

Pre akú diétu sa rozhodol? ›››