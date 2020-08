Modelka Eva Cifrová (37) prežíva dni plné žiaľu a bolesti. Prišla totiž o dlhoročného štvornohého člena rodiny, nemeckú dogu Lilka. S milovaným psíkom bola až do poslednej možnej chvíle, ktorá vháňa slzy do očí.

Eva o svojom veľkom trápení napísala na sociálnej sieti, kde uviedla, že strávila dlhé hodiny u veterinára a prežívala veľkú bezmocnosť, stres a strach. Jej miláčik jej chradol a strácal sa pred očami, lebo trpel najťažšou formou refluxu a nedokázal v sebe udržať jedlo. Bol preto slabý a extrémne vychudnutý. Keďže nič nepomáhalo, veterinári jej odporučili jeho trápenie ukončiť. Modelka sa tak ocitla pred veľmi ťažkým rozhodnutím. „Vždy som si želala, aby Lilinko odišiel v spánku, keď príde jeho čas, ale život mi to neuľahčil a dáva mi niesť to najťažšie bremeno,“ vyjadrila sa modelka s tým, že jej psík by mal onedlho 11 rokov. Osud to však chcel inak a Lilko už sníva svoj večný sen.

Eva bola s Lilom do poslednej možnej chvíle. Zdroj: instagram/eva_cifrova_official

Spolu do poslednej chvíle

„Lilinček môj jediný milovaný, bola som pri tvojom poslednom výdychu, pretože som tvoja maminka a každá maminka, či už psia, musí byť silná a nezradiť v tej najťažšej chvíli spoločného života. Chlapček môj vysnívaný, držala som ťa, objímala a pusinkovala, keď tvoje srdiečko prestávalo tĺcť a sľúbila ti, že raz prídem za tebou. Viem, že zvieratká idú za dúhový most, ale my raz budeme znovu spolu a navždy. Milujem ťa celým srdcom a dušou a nikdy sa to nezmení. Ďakujem za jedinečný život s tebou, že si bol tým najlepším havinkom a najcennejším darom,“ napísala Eva so slzami a plačom o posledných momentoch so svojím milovaným chlpáčom.