V markizáckom seriáli zo stredoškolského prostredia je Krištof neprehliadnuteľný. Pri pohľade na neho asi každému napadne: Mohol by preraziť aj v modelingu. A on prerazil – skôr ako pred kamerou stál na predvádzacom móle.

Krištofove fanúšičky si ho užijú aj v druhej sérii seriálu Pán profesor. Hneď na úvod sa dostal so spolužiakmi vďaka netradičnej výchove pedagóga, ktorého stvárňuje Tomáš Maštalír, na exkurziu do väzenia. Strašili ho rodičia v detstve, že pôjde za neposlušnosť do polepšovne či do basy? „Nie, rodičia nemali také metódy, ani keď som neposlúchal. Asi najviac som im zdvihol tlak, keď som si v štrnástich dal náušnicu. Prišiel som domov a mama mi povedala, aby som si ju vybral. Ja som povedal: Nie. Ona na to: Vyberieš si ju! No a vybral som. Moji rodičia boli pre mňa silné autority, vždy som nakoniec poslúchol, aj keď som s tým nebol stotožnený.“

Nebolo to príjemné

Kvôli čomu vlastne nahnal seriálový pedagóg študentov do basy? „Do triedy prišiel nový študent, ktorý je v podmienke, a my v ňom vidíme ,cool‘ gangstra. Profesor nás však vezme do väzenia, aby sme videli, že to nie je žart. Bola to moja prvá skúsenosť s väzením, hoci nebolo úplne skutočné. Išlo o provizórne väzenie mestských policajtov. Aj tak bolo zvláštne, keď sa za nami zavreli dvere na celách. Určite by som to nechcel zažiť ako zatknutý, nebolo to nič príjemné,“ hodnotí.