Nie je to tak dávno, čo herečka Jiřiina Bohdalová (91) bola na tom zdravotne dosť zle, dokonca absolvovala niekoľko pobytov v nemocnici. Niektoré priznala, iné boli tajné a vedeli o nich len tí najbližší. Hoci mnohí považujú legendárnu "Bohdalku" za takmer nesmrteľnú, tentoraz sa o ňu už začali vážne obávať.



Aby herečka svojich priaznivcov upokojila, napokon zareagovala aj ona sama. Už ju nebavilo čítať o sebe rôzne špekulácie a „overené“ správy o svojom zdraví. „Raz píšu, že som takmer mŕtva, ďalší deň sa čudujú, že natáčam,“ poznamenala po tom, keď sa prevalilo, že herečka nakrúcala "spojováky" k relácii Hoby našej doby, ktorú pravidelne uvádza v Českej televízii.



A nedávno sa Jiřina po dlhšom čase konečne objavila aj na verejnosti, keď prijala pozvanie na oslavu 20. výročia sobáša jej kamarátky Heleny Vondráčkovej (75) a Martina Michala (63). Napokon, herečka na oslavy výročia ich svadby zvykla po iné roky pravidelne chodievať, takže na okrúhle výročie svojou prítomnosťou oslávencov obzvlášť potešila.



No Helenu Vondráčkovú potešilo najmä to, že sa Jiřina postupne dáva do poriadku a jej stav sa zlepšuje. Speváčka sa na sociálnej sieti pochválila spoločnými fotkami. Pozrite FOTO v GALÉRII, ako vyzerá Jiřina Bohdalová po chorobe. Jiřina je jednoducho nezmar a už opäť je vo svojom živle. Po oslave u Heleny Vondráčkovej totiž už stihla osláviť aj ďalšie narodeniny. Jiřina prišla s dcérou Simonou Stašovou (67) gratulovať kolegovi a kamarátovi Rudolfovi Jelínkovi k jeho 88. narodeninám. Toho si slovenskí diváci môžu pamätať ako majora Hradca z 30 prípadov majora Zemana.