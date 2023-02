Zdá sa vám, že otvoríte konzervu a vyskočí Cate Blanchett, ktorá za svoj výkon v Tár zbiera jednu cenu za druhou? Stihla okúzliť aj na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne, kde sa tohto roku stretli naozaj jagavé hviezdy kinematografie. O to je cennejšie, že sa medzi nimi dokázali presadiť aj slovenskí umelci.

Najpôvabnejší delegáti

Slovenská režisérka Mira Fornay tam v svetovej premiére uviedla svoj štvrtý celovečerný film. Snímka Mimi medzinárodnú porotu okúzlila od prvej chvíle a v kategórii pre deti a mládež získala Grand Prix!

Je to príbeh sedemročnej Romy, ktorá spolu s kamarátom Cypkom hľadá svoju stratenú andulku. Film sa nakrúcal v lesoch pri Bratislave a je to trochu pocta krajine režisér­kinho detstva prežitého v prírode okolo Dunaja. „Je to neuveriteľný pocit šťastia, že sme získali top cenu v našej sekcii od hlavnej profi poroty. Ďakujem celému štábu, všetkým, čo nás podporili, a hlavne Romy, našej hlavnej hrdinke, ako aj všetkým ostatným deťom, Cypkovi Šulejovi, Klárke Kořínkovej. Tento film sme venovali práve deťom, lesom a rieke a ja pevne verím, že toto pozitívne posolstvo nášho filmu Grand Prix z Generation Kplus Berlinale podporí a pomôže nám naše posolstvo rozniesť po celom Slovensku, ako aj po svete,“ neskrývala šťastie ocenená režisérka Mira Fornay, ktorá sa po červenom koberci neprešla sama. Na výlet vzala aj hlavných detských predstaviteľov – Rozmarínu Willems a Cypriána Šuleja. Mimochodom, jemu sa Cypko hovorí aj v súkromí. Šikovný chlapček je jej synovec a vidno, že v tejto rodine sa talentové gény dedia. Jeho otec je básnik, mama choreografka a brat Ambróz hudobník, ktorého kapela Krstní otcovia je čoraz populárnejšia medzi slovenskou mládežou.