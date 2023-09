„Je super ukazovať ľuďom, že invalidným vozíkom sa to nekončí," vraví Bekim Aziri (35).

Užíva si aj to. Napriek jeho hendikepu si vyrazia do wellness aj na exotické dovolenky.

Stalo sa to v roku 2005. Vtedy šestnásťročného chlapca s macedónskymi koreňmi pripútal na vozík nešťastný pád na bikrosových pretekoch. Moderátor a komik Bekim Aziri sa však rozhodol, že si hendikepom nenechá pokaziť život. Dnes sa jeho hlas ozýva z rádia Európa 2, má vlastný podcast, je spolumajiteľom úspešnej crossfitovej telocvične určenej aj pre ľudí na invalidnom vozíku. Najnovšie skúša zažiariť vo svetle reflektorov v pripravovanom filme Petry Polnišovej. Od vlaňajšieho septembra mu prst zdobí obrúčka a s manželkou Laurou majú štvormesačnú dcérku Eliu. V rozhovore porozprával o svojom živote, prezradil, ako sa vyrovnáva s negatívnymi reakciami, no aj to, prečo nikdy nechodil s dievčaťom na vozíku.

Úraz sa vám stal ako stredoškolákovi. Akú kariéru ste si pred nehodou plánovali? Čím ste chceli byť?

Nikdy som nad tým nerozmýšľal. Vždy som žil zo dňa na deň. Celá moja rodina sú stavbári, tak som šiel na stavebnú priemyslovku. V druhom ročníku som sa „rozsekal“, tak mi dali rok odklad a potom som školu dokončil. Vždy som mal rád pozornosť ľudí a bol som exhibicionista. Nemal som sny, ale vždy som chcel vyniknúť. S kamarátom sme točili videá od mojich ôsmich rokov, takže som sa videl asi niekde pri kamere.