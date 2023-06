Vidieť v správny čas príležitosť a skúšať nové veci, to je základ toho, aby sa človek nestratil. Barbora Švidraňová to musí mať na pamäti o to viac, že je matkou samoživiteľkou. Otec jej dieťaťa, taliansky hudobník Francesco Mendolia sa neukázal ako muž, na ktorého plece môže zložiť hlavu a spoľahnúť sa na to, že jej pomôže.

Aj preto padlo racionálne rozhodnutie – ešte pred pôrodom predať byt v Bratislave a presunúť sa k rodičom do Žiliny. „Keďže v Bratislave nemám žiadnu blízku rodinu, nevedela som si predstaviť, ako by som to vtedy sama zvládla s novorodeniatkom. Čiastočný zisk z predaja bytu mi veľmi pomohol prežiť toto šialené obdobie bez väčšej existenciálnej krízy, takže som bola rada, že som si vytvorila finančnú rezervu. Takže vôbec toto rozhodnutie neľutujem, práveže som vďačná, že som vtedy nebola tvrdohlavá a pristúpila som na rozumné riešenie. Žilinu milujem a vyhovuje mi menšie mesto na život. Mám tu veľa priateľov, vrúcne rodinné zázemie, poznám to tu, máme blízko do hôr. Ideál. Som tu prosto doma,“ povedala nám pred časom.

Od rodičov sa síce neskôr osamostatnila, s malým Gabrielom si prenajala byt, Žiline ostala verná. Teraz svoje mesto dokonca obohatila o salón s nevšednou službou, aká tam chýbala.