Barbora Balúchová (34) výrazne schudla, no zďaleka nekončí. Pozrite, ako si dáva do tela.

Bývalej superstaristke a moderátorke Barbore Balúchovej sa po dlhom čase podarilo opäť dostať do vysnenej formy. Hoci vždy mala peknú postavu, trápili ju kilogramy, ktorých sa nevedela zbaviť od pôrodu jej jediného syna Alexa, ktorého otcom je Boris Kollár. Barbora to však nevzdala. „Popôrodné kilá sa ma držali veľmi dlho a ani za svet sa ma nechceli pustiť. Pritom som to nenechala na náhodu, vyskúšala som rôzne druhy stravovania, hýbala sa. Potom som prišla na to, že na vine sú moje alergie a intolerancie.“

Na vine sú potraviny

Barbora sa totiž dozvedela, že konzumácia potravín, ktoré jej telo nechcelo alebo nevedelo spracovať, narušila trávenie a zároveň i prostredie žalúdka, čo jej bránilo dosiahnuť vytúžené výsledky. Dnes už vie, ktorým potravinám sa musí radšej vyhýbať. „Mám alergiu na vajcia. Potvrdili to testy, no ja som to vedela už predtým. Raz u mňa spala kamarátka a ja som jej na raňajky spravila párkové srdiečka s vajíčkom v strede. Vtedy bolo práve celoplošné testovanie, no dostali sme sa tam až večer, pretože som mala celý deň zimnicu, nehovoriac o tom, ako som objímala toaletu. Bolo zjavné, že vajcia jesť nemôžem. Nerobia mi dobre ani dobre mliečne výrobky, hoci v malom množstve ich dokáže moje telo spracovať.“

Pomohla kozmetička

Napriek tomu, že Barbora cvičila a dobre sa stravovala, dole nešiel ani dekagram. Hoci nikdy nemala výraznú nadváhu, ničil ju aj nedostatok energie, ktorý šiel ruka v ruke s kilami. „V podstate som bola štíhla, no nebola som šťastná a nezmestila som sa do pôvodnej veľkosti oblečenia, čo má trápilo. Zároveň som mala pocit, že nemám energiu na nič, a to nebolo v poriadku,“ priznáva.

Prekvapivo, moderátorku zo zúfalstva vytrhla návšteva kozmetičky, ktorá jej odporučila nový spôsob stravovania. Ako sa neskôr ukázalo, konečne zabral. „Nechcela som o tom už ani počuť, nebavilo ma to donekonečna riešiť, no nakoniec som sa dala presvedčiť. A zrazu išli tie kilá dole. Som za to skutočne vďačná, lebo ako človek som sa začala konečne cítiť dobre. Aj moja trénerka mi hovorí, že viac vládzem,“ teší sa Barbora, ktorá nezabudla dodať, že i keď schudla, musí celé telo pospevňovať, pretože už nemá dvadsať.

Dáva si záležať

Balúchovú trénuje bývalá fitnesmodelka a jej dlhoročná kamoška Veronika Šefčíková. „Prebytočný tuk išiel dole a teraz posilňujeme svalstvo, ktoré tiež dostalo zabrať. Snažíme sa zdvihnúť zadok, napraviť chrbát a vypracovať brucho. Ide jej to výborne,“ chválila svoju zverenkyňu trénerka.

Strava, ktorá Barbore pomohla, sa skladala z proteínových šejkov a jedálneho lístka s plnohodnotnými potravinami, ktorý zostaví poradca podľa vašich potrieb. „Šejky sa striedajú s bežnou stravou a každé dva týždne vám poradca pridáva ďalšie potraviny do jedálneho lístka. Ja som s tým schudla sedem kíl, kamoš dokonca až 25 kilogramov,“ prezradila nám blondínka.

Robí to i pre syna

„Cvičím a zdravo sa stravujem, pretože v prvom rade chcem byť plnohodnotná mama, a hoci Alexovi netreba stále behať za zadkom, rada s ním trávim čas a na to potrebujete energiu. Navyše to bol príjemný proces. Odporúčaný jedálny lístok nebol náročný na prípravu, čo mi popri pracovných povinnostiach veľmi vyhovovalo,“ dodáva spokojná Barbora.

Trénerka radí

Na čo sa vo fitku máte sústrediť, aby ste mali postavu ako Barbora Balúchová:

1. Široký drep s činkou je zameraný na zadné stehná a zadok.

