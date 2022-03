Herec Milan Bahul sa nikdy netajil tým, že má blízko k alternatívnej liečbe či medicíne. Dokonca sa neostýchal na plné ústa povedať to, čo iní podobne zmýšľajúci ľudia len šepkajú. Už roky sa zaujíma o čínsku medicínu, homeopatiu, ajurvédu aj pomerne zaznávanú urinoterapiu, a teda sa lieči vlastným močom. Keď to priznal, verejnosť zostala v šoku. „Pred rokmi ma na diaľnici zaskočil telefonát. Volali mi zo známeho českého média a ja v dobrej viere, že pána redaktora skutočne zaujíma tematika, som mu o možnostiach alternatívnej medicíny bez okolkov porozprával. Rozprávali sme sa o akupunktúre, o rejki, o homeopatii aj o urinoterapii. Hneď na druhý deň mi kolega v štúdiu ukázal titulku, na ktorej veľkými písmenami stálo Bahul pije vlastný moč,“ zaspomínal si herec a jedným dychom dodal, že nič dementovať neplánuje, no mrzí ho, že je táto tematika vnímaná tak negatívne.

Prázdne lekárne?

„Nie je to korektné voči ľuďom, ktorí by vďaka týmto metódam získali druhú šancu v živote, lebo zaujímavých kníh o alternatívnej liečbe je skutočne plná knižnica. Ajurvéda je stará desaťtisíc rokov, čínska medicína je stará viac než päťtisíc rokov, urinoterapia je tu odjakživa, tá je bežná aj v prírode. To, že my sme vychovaní tak, že sa nám niektoré veci zdajú sociálne nevhodné, je už iná vec. Ak niečo funguje a má logiku, prečo je v nás vytváraný dojem, že to je niečo nečisté a absurdné?“ rozohnil sa. Odpoveď na túto otázku je podľa neho úplne logická. Ak by sa ľudia mohli vyliečiť sami doma, lekárne by sa veľmi rýchlo vyprázdnili a to je hlavný kameň úrazu. „Nejaký vitamín či nejaký doplnok si nemám problém kúpiť ani ja, ale aby som do seba hádzal lieky na predpis, ktoré sú schopné otráviť organizmus človeka do dvoch mesiacov, to nie,“ zastáva si svoju dlhoročnú líniu.

Lieky na predpis nie

S liekmi na predpis nemá herec dobrý vzťah aj kvôli svojej mame. „Moja mama bola typická dôchodkyňa so stolčekom plným liekov. Hovoril som jej: Mami, keď už berieš toľko liekov, tak si daj aspoň tú námahu, že keď ti nejaký nový liek predpíšu, prečítaj si príbalový letáčik. Tam v tých kontraindikáciách zistíš, že bolesť hlavy či žalúdka nie je príznakom choroby, ale vedľajší účinok lieku,“ prezradil nám Bahul a tiež poznamenal, že netrvalo dlho, kým prišlo na jeho slová.

„Mama sa to naučila, a keď mala problém so žalúdkom, zistila si, ktorý z jej liekov jej to zrejme spôsobuje, a išla za pani doktorkou. Vysvetlila jej, že z lieku, ktorý jej predpísala, má problémy a že to stojí aj v tom letáku. Pani doktorka však namiesto toho, aby sa jej poďakovala alebo jej nejako poradila, či pomohla, začala na starú pani vrieskať, či si ona myslí, že bude čítať všetky letáky, pretože ak by čítala všetky letáky, tak nepredpíše ani jeden liek. Treba si uvedomiť, že neviete, čo beriete, a niekedy to nevedia ani samotní lekári.“

