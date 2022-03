Babsy Jagušák (31) by Slovenkám dopriala väčšie sebavedomie a rada by ich videla viac aj v politike. Prezradila tiež, akú vychytávku bude mať vo svojom novom dome.

Barbara „Babsy“ Jagušák, ktorá sa venuje marketingu a móde, sa len pred pár dňami vrátila z prestížneho týždňa módy v Londýne. Žena, ktorá si buduje kariéru, angažuje sa v mnohých projektoch, ale je aj mamou a manželkou, sa s nami podelila o zopár pomerne kontroverzných názorov. Mnohé Slovenky by s nimi však bez váhania súhlasili.

Ako by ste opísali svoj módny vkus?

Asi ako chlapčenský. Mám rada „street“ štýl, mám rada široké košele, obyčajné biele tričká, rifle. Páči sa mi aj pánsky štýl, imponuje mi androgénna móda, a keď idem napríklad na módnu prehliadku, tak si rada požičiam nejaké extravagantné kúsky od svojich kamarátov a známych.

Takže vám extravagancia problém nerobí?

Nie, kdeže. Mám to rada.

Existuje niečo, čo by ste si nikdy neobliekli?

Nemám rada veľké výstrihy a keď ukazujem priveľa kože. Nikdy nebolo mojím cieľom pôsobiť v rámci oblečenia sexi, vždy som skôr preferovala rafinovanejšiu módu. Rovnako nejako neinklinujem ani k podpätkom. Preferujem tenisky alebo nejaké baganče. Rada pôsobím mlado.

Mladistvo pôsobí aj vaša mama, ktorá patrí k slovenským módnym ikonám. Zdedili ste lásku k móde po nej, prípadne vás k niečomu podobnému viedla?

Veci, s ktorými vyrastáme, sa nám dostávajú pod kožu akosi podvedome. Ako existujú herecké rodiny, lekárske rodiny či tie právnické, tak i my sme sledovali našu maminu na obrazovke. Vždy bola pekne oblečená, niektoré kúsky nosila aj domov a my sme si ich so sestrou rady skúšali. Nosili sme jej lodičky a robili sme si spolu večerné programy. Je možné, že som sa ňou inšpirovala, ale keď som mala devätnásť, odišla som študovať do Londýna, ktorý patrí k metropolám módy. Keď som sa vrátila, mala som pomerne jasno v tom, čo by som chcela robiť. Potom som mala šťastie, že som stretla tých správnych ľudí a začala sa angažovať vo Fashion Life a Fashion Revolution, robiť módnu rubriku v Teleráne a aj po rokoch ma to stále baví.

Máte množstvo projektov, ale ste aj manželka a matka. Na sociálnej sieti ste sa nehanbili priznať, že nevládzete. Prečo ste sa rozhodli podeliť o niečo, čo väčšina žien dusí v sebe?

Je dôležité, aby sa každá žena naučila povedať, že nevládze, že potrebuje pomôcť. Hlavne žena, ktorá má deti, ale aj kariéru. Ak chce mať nejaký čas len sama pre seba, tú pomoc potrebuje. Dlhodobo som za rovnoprávnosť a s mojím mužom veľa pracujeme na tom, aby to tak bolo aj v našom vzťahu. Myslím, že väčšine slovenských mužov to nie je prirodzené. (Smiech.)

Ako sa to prejavuje v praxi?

Nemám problém ho poprosiť, aby napríklad vyložil umývačku alebo vyvesil bielizeň. Vie ma veľmi milo prekvapiť, keď sa napríklad večer postará o našu Izi – okúpe ju, vyfénuje jej vlasy, dokonca sa naučil zapletať vrkoče. Zrejme ju trochu pošticuje, ale ide mu to. (Smiech.) Rád jej kupuje lego, ktoré potom spolu dokážu stavať hodiny. Je dôležité, aby sa ženy netvárili, že sú superhrdinky, najmä pred svojimi partnermi, a vedeli priznať nejakú dočasnú slabosť či únavu. Tiež aby muži začali vnímať, že nemôžeme robiť všetko. Veľakrát to je nespravodlivo rozdelené v rámci mnohých slovenských rodín a väčšina povinností končí práve na pleciach žien.

