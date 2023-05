Český herec Josef Abrhám zomrel vo veku 82 rokov a nie je ani rok po smrti riadne pochovaný. „Chceme sa Pepíkovi pokloniť, ale stále nemáme kde. Je tu hrob s jeho rodičmi, kde sa s nimi chcel po smrti stretnúť aj on. Čo sa deje?,“ rozčuľuje sa človek z Kunovic pre denník Aha!

Ako píše redakcia PLUS 7 DNÍ, českí novinári kontaktovali aj hercovu sestru Bocu Abrhámovú s otázkou, kto sa o hrob stará. „Ďakujem vám za informáciu, okamžite to zariadim a zabezpečím poriadok,“ reagovala hercova sestra. Bohužiaľ sama nie je pohyblivá a neostáva jej nič iné, než veriť poverenej službe.

Kedy bude jej milovaný brat pochovaný nevie, urnu má stále pri sebe jej synovec Josef Abrhám mladší. „Brat by chcel byť so svojimi rodičmi podobne ako ja, ale kedy sa to stane, to naozaj neviem,“ zdôraznila hercova sestra. „A myslím, že nie je dôležité, kedy sa tak stane,“ povedala na obranu jeho syna.



Hrob, kde sú pochovaní jeho rodiča, prešiel po hercovej smrti veľkou zmenou. Boli odstránené kríky, ktoré ničili rám a hrob obsypali bielymi kamienkami. Boca Abrhámová oslovila kamenára a nechala obnoviť veľkú kamennú misu. „Viac urobiť nemôžem. Verím, že sa tam raz s oteckom, maminkou a Pepíkom stretnem,“ dodala sestra legendárneho herca.