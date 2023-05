Speváčka Sisa Sklovska bola na veľkolepej oslave okrúhlej osemdesiatky muzikanta Felixa Slováčka vari jedinou slovenskou umelkyňou, ktorá mu prišla zagratulovať a zaspievať, ale rozhodne sa nestratila. Napokon, Sisa vždy vedela, ako upútať pozornosť, a to nielen famóznym spevom, pri ktorom naskakujú zimomriavky, ale aj svojimi extravagantnými outfitmi. A nesklamal ani tentoraz.



Sisu do Prahy sprevádzal jej manžel Juraj Lelkes, s ktorým sú skvelá dvojka, a Sisa v ňom má nielen skvelého partnera do spoločnosti, ale aj oporu v súkromí. Oslávencovi Felixovi Slováčkovi priniesli darček šitý priam na mieru. Keďže Felix je roky rokúce známy ako milovník krásnych žien, od Lelkesovcov dostal publikáciu s fotografiami najkrajších žien sveta.



A k takým sa svojim zjavom počas slávnostného večera určite radila aj Sisa, ktorá sa predviedla hneď v dvoch outfitoch. Prvým boli krátke priliehavé šaty s výraznou potlačou, v ktorých sa Sisu nedalo prehliadnuť. A druhé si prichystala na pódium, a to už len všetci krútili hlavami. Sisa bola totiž viac neoblečená, ako oblečená, veď pozrite FOTO v GALÉRII.



Speváčka hneď aj vysvetlila, prečo zvolila taký odvážny outfit, aj to, ako k nemu prišla. „Na Slovensku robím show, ktorá sa volá Sisa či Cher. Prezliekam sa tam asi jedenásťkrát a toto sú jedny z tých šiat. Vymyslela som si ich také, pretože Cher chodila vždy oblečená neoblečená v štýle cisárových nových šiat. Tento model sme vytvorili so slovenskou návrhárkou Janou Pištejovou," prezradila Sklovska pre super.cz. No ak by sa niekto obával, že Sisa ukázala viac, než by sa patrilo, tak nemusí. A keďže Sisa má vo svojom veku priam výstavnú figúru, môže si takéto šaty dovoliť. Felix aj prítomní páni mali pri pohľade na ňu určite radosť.