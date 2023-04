Keďže Kolečkovo „dokolečka“ baví národ v podstate už od leta, českí recesisti na nich uzatvárali aj stávky. Či sa niektorej z krások podarí rozvedeného scenáristu dostať pred oltár, a ak áno, ktorá to bude? Väčšina ľudí by jednoznačne stavila na sympatickú a vášnivú Denisu Nesvačilovú, ktorá ho dokonca pri hádke porezala. O to väčší bol šok, keď vyšlo najavo, že český vyznávač bigamie tajne navliekol obrúčku na prstenník modelky. Najväčšie prekvapenie to však bolo pre ryšavú herečku!

Pod ochranou

Na verejnosť totiž preniklo, že aj Denisa snívala, že si oblečie svadobnú róbu. Po verejnej potupe – lebo v rovnakom čase, keď sa s ňou jej „šamster“ pretŕčal na Českých levoch, požiadal o ruku jej sokyňu – sa stiahla do úzadia. Prišla len na tlačovú konferenciu k novej komédii Divadla Radka Brzobohatého s príznačným názvom A je to vonku! Tvárila sa statočne a nešetrila úsmevmi, na tému Kolečko však nekomunikuje. Vytvorila sa okolo nej hradba verných kamarátov, ktorí ju chránia a nikoho k nej nepustia. Vrátane necitlivého Kolečka.

A tí, ktorí majú zdravý rozum, vrátane sesternice Petry Nesvačilovej, sú presvedčení, že sa vlastne stalo dobre a víťazkou divného trojuholníka je Denisa. Keď to prebolí, bude rada, že sa ho zbavila. Na rozdiel od Anety, ktorá má s mužom divnej morálky malé dieťa. A teraz síce aj papier, ale je jasné, že ten pre nespoľahlivého manžela v tomto manželstve veľa neznamená. Minimálne čo sa týka vernosti.