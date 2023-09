Ako píše redakcia EVA, moderátorke diagnostikovali rakovinu, konkrétne Non-Hodgkinov lymfóm, ktorý mala pri srdci a pľúcach. Musela tak absolvovať náročné chemoterapie a imunoterapie. V boji so zákernou chorobou tiež prišla o vlasy.

Hoci si napokon z úst lekárov vypočula dobré správy, pre Topky.sk priznala, že ešte stále nemá vyhraté. „Momentálne sú to presne tri roky, odkedy som absolvovala liečbu. A takže som v remisii a šampanské môžem otvárať tak možno najskôr päť rokov po liečbe, ale v každom prípade, užívam si každý deň a teším sa z každého nového rána, zo všetkého, čo prežívam,“ vysvetlila. Parišková si počas náročnej liečby, ktorú sprevádzali rôzne problémy a tiež veľké bolesti, úpenlivo želala opäť normálne žiť.

To sa teraz premieta do jej životného nastavania. „Ono možno prínosom tej rakoviny – lebo aj rakovina je svojím spôsobom Boží dar – pre mnohých je výkričník, že by mali zmeniť životný štýl. Musím povedať, že aj ja som niektoré veci vo svojom živote zmenila. Snažím sa viac vyhýbať stresu. A viac, hlbšie a naplno si užívať život,“ prekvapila. „Už sa netrápim pre veci, ktoré nedokážem zmeniť alebo ovplyvniť. Vždy sa teším na každé vyšetrenie a dúfam, že mi môj onkológ zase potvrdí, že som v poriadku,“ dodala.