Moderátorka Aneta Parišková si prešla ťažkým obdobím, no rodina ju vždy podržala.

Moderátorka Aneta Parišková patrí k tým šťastným ľuďom, ktorí majú s rodičmi krásny a silný vzťah. Ako nám priznala, obaja sú jej oporou: „Moji rodičia ma vždy veľmi podporovali a povzbudzovali. Som im za to naozaj vďačná, lebo od detstva som bola skôr nesmelá introvertka a neverila som si. Oni ma však vždy správne „nakopli“.“ Sympatická tvár JOJ-ky tiež priznala, že jej mama má doma spravený celý archív výstrižkov z novín, v ktorých bola zmienka o jej úspešnej dcére.

Keď sme sa moderátorky spýtali, či si spomína na nejaký konflikt s rodičmi, musela silno loviť v pamäti a jediné, na čo si spomenula, boli rozdielne názory na Anetinu voľnočasovú aktivitu: „Pri výbere športu pre mňa sa naši nezhodovali, mamka chcela, aby som sa venovala modernej gymnastike, ale ocko bol presvedčený, že sa skôr hodím na džudo, že na to mám predispozície a bola by som v tom dobrá. Nakoniec však mamka presadila, že mám chodiť na „ženský šport“. Vydržala som pri gymnastike niekoľko rokov, aj som sa veľmi snažila, ale nešlo mi to. Po nejakých posmeškoch na tréningu, som sa jedného dňa zamkla v kúpeľni a oznámila som rodičom, že s tým končím a už na žiadny tréning nepôjdem. Dnes som za roky modernej gymnastiky vďačná, dali mi výborné pohybové základy, ladnosť pohybu a prispeli k silnej vôli. “

Pre Pariškovú sú jej rodičia dodnes príkladom láskavosti, pevného charakteru a nezlomnej vôle: „Naučili ma láske ku knihám a k vzdelaniu. Veľmi si vážim, že ma podržali aj v najťažších okamihoch môjho života a vždy boli a sú pripravení mi pomôcť,“ priznala Parišková, ktorej vlastne otec zachránil pred pár rokmi život! Ten si na dcérinej fotke všimol navretú cievu na krku a hneď vedel, že je zle, a rýchlo nakázal dcére, aby si zavolala záchranku. „Ďakujem ti, ocko,“ napísala vtedy verejne moderátorka.