Keď sa minulý rok spýtal manžel Andy Timkovej, čo by chcela k šesťdesiatym narodeninám, neželala si konvenčný darček v podobe pamätného šperku, ale ajurvédsky pobyt. A tak v septembri plná očakávaní zbalila kufre a odletela aj s dvoma kamarátkami do Indie. Neprešiel ani rok a Andy opäť plánuje urobiť zo svojho muža Stana Pavlíka slameného vdovca. India jej skrátka zachutila, hoci očistné nápoje, ktorými ju tam potrápili, patrili k tomu najnechutnejšiemu, čo kedy skúsila.

Cítila sa slabá

V indickej klinike ju nastavili výlučne na varenú vegetariánsku stravu podávanú trikrát denne a, samozrejme, nechýbal klystír a bylinné prípravky čistiace črevá. Vegetariánstvo jej po návrate vydržalo niekoľko mesiacov. „Tamojšia pani doktorka mi povedala, že som typ vegetariána, ale ak moje srdce a žalúdok zatúžia po mäse, nech si ho dám,“ hovorí Andy. Veru zatúžili. Po dvoch mesiacoch si dala rybu, a keď sa o ďalšie dva mesiace cítila veľmi slabá, zjedla aj mäso. „Okamžite som pocítila, ako mi to robí doslova dobre. Samozrejme, nezjedla som bôčik, ale grilované kuracie prsia,“ hovorí Andy, ktorá si dopraje mäso dva- až trikrát do týždňa.

Nie je to len Indiou

Mnohí ľudia, ktorí chodia na rôzne ozdravné pobyty do exotiky, očakávajú, že sa im život prevráti naruby a zázračne sa vyrieši mnoho vecí. Keď sa Andy s odstupom pozrie na „svoju“ Indiu, kde nechala pár tisícok eur, čo jej to vlastne dalo? „Život sa mi zmenil v tom, že som viac pochopila svoje trávenie, viac zohľadňujem svoje potreby, lepšie si rozumiem, nielen čo sa týka môjho tela, ale aj psychiky. Akoby tam otvorili skrinku s mojimi pocitmi. Tam máte naozaj čas rozmýšľať o sebe štyri týždne,“ hovorí. „Určite sa mám radšej, ako keď som tam išla. Mala som sa rada aj predtým, ale niekedy som mala radšej ako seba všetkých ostatných, ktorých bolo treba zachraňovať. Teraz som ešte dôslednejšia v napĺňaní svojich potrieb. Ale podľa mňa to nesúvisí len s pobytom v Indii, ale aj s vekom,“ dodáva s úsmevom.

Je však pravda, že po návrate z Indie v mnohom precitla. Napríklad v tom, že si nemusí vyčítať, keď pracuje hoci aj z pláže. „Milujem vodu a leto, som vodný živel, a keď ležím na nafukovačke na jazere, doslova cítim, ako moje telo mladne a regeneruje sa. Predtým som si hovorila: Andy, seď doma a pracuj, nemôžeš ležať stále na pláži! Ale prečo by som nemohla? Moja práca, pri ktorej využívam Instagram, mi to dovoľuje. Svojim 18-tisíc fanúšikom sa môžem prihovárať aj z prírody. Skrátka, po Indii mám akúsi väčšiu slobodu.“

Skúšala to na neho

Slobodu však dopraje aj iným vrátane manžela. Keď sa jej totiž pýtame, či ho nútila do vegetariánskej indickej kuchyne, reaguje: „Snažila som sa. Ale môjmu manželovi indické koreniny nechutia. Dlho som si ráno varila obyčajnú ryžovú kašu na vode, k tomu som mala nastrúhanú a udusenú mrkvu na masle ghí s karí. Ochutnal, ale opýtal sa: Ja toto nemusím, však? Vravím: Samozrejme, že nie... Nehovorím, že mu nechutilo úplne všetko, ale indická kuchyňa nie je jeho favorit. Stanko je vyznávač klasického španielskeho vtáčika či paprikáša.“

Andy Timková a Stanislav Pavlík sú spolu takmer tridsať rokov, prešli rôznymi záťažovými skúškami. Jednou z nich bolo aj vyrovnanie s následkami toho, že on odišiel od rodiny. Hoci to nebolo ľahké, obaja hovoria, že by sa dali dokopy opäť. Vniesol indický pobyt do ich partnerského vzťahu nový vietor? „Každý vzťah víta odlúčenosť... Určite mi Stanko chýbal a popravde opäť som si uvedomila, ako si ho vážim, ako sa na neho teším. Ani po rokoch neberieme náš vzťah ako samozrejmosť. Veď koľko ľudí už nie je spolu, buď partner zomrel, alebo sa rozviedli,“ hovorí Andy. „Ale, samozrejme, keď ste s niekým 27 rokov, nejde vždy všetko hladko. Každý máme svoje „fanty“, na staré kolená sa niektoré vlastnosti zhoršujú, človek je menej tolerantný. Aj ja to vnímam na sebe aj na ňom. My dvaja sme navyše ohnivé znamenia, ja som Baran, on je Kozorožec... Ale ani raz by mi nenapadlo odísť od neho alebo sa s ním rozísť, aj keď niekedy lietajú iskry. Vzhľadom na náš spoločný životný záber je to však v poriadku."

Poľutovala sa

Andy netají, že s ňou v Indii psychika zamávala hlavne na začiatku, keď jej milá doktorka s úsmevom každé ráno o šiestej priniesla neskutočne nepríjemný detoxikačný nápoj, ktorý jej navyše spustil migrény. Na pohode jej nepridalo ani to, že ona, ktorá je zvyknutá byť akčná a vybavovať aj desať vecí naraz, sa prakticky nemohla hýbať, nesmela cvičiť, nikam chodiť. „Navyše tam bolo horúco, potila som sa, aj keď som len sedela. Vo všetkých smeroch to bolo pre mňa kruté. Najskôr ma porážalo z toho, že som zavretá, potom zo seba samej a zo svojich myšlienok. Mala som záchvaty plaču a chcela som ísť domov. Niekedy som plakala, ani som nevedela prečo. Len tak sa mi chcelo. Prišlo mi samej seba ľúto, že nemám celkom zdravé dieťa. Potom mi prišlo ľúto Adama, ktorý je na vozíku,“ hovorí. Prvé tri dni sa jej tam sníval sen na pokračovanie, v ktorom nemohla trafiť domov. „Tak som sa v noci narobila a aj tak som tam neprišla. Zrazu na štvrtý deň prišiel krásny vyrovnaný sen, taký voňavý, kvetový, so smiechom. Zdá sa, že všetko sa vo mne upratovalo.“

Ide riešiť migrény

Andy sa do Indie, kde čas beží akosi pomalšie, neskutočne teší, už vie, do čoho ide, a všetko prijíma. Chce riešiť svoju migrénu, na ktorú berie dva druhy liekov proti bolesti. Snaží sa eliminovať ich vedľajšie účinky, a tak ich pije s chlorelou a so zeleným jačmeňom, zelenými potravinami, ktoré neúnavne propaguje. „Moja maminka aj stará mama boli migréničky,“ vysvetľuje pravdepodobný genetický pôvod svojich ťažkostí.

Len tri mesiace po návrate Andy z Indie jej mame diagnostikovali rakovinu. „Celý život bola zdravá, až na migrény,“ hovorí Andy a odmlčí sa. „Maminka bola povahou generál a netajím, dostala som tvrdú výchovu,“ dodáva s tým, že nepatrili do kategórie matiek a dcér, ktoré by si zverovali tajomstvá a volali si ako kamarátky každý deň. Keď však lekárka po maminom vyšetrení na CT rodine oznámila, že určite ide o zhubný nádor, neriešili žiadne boliestky, ale pragmaticky operáciu. „Trvala deväť hodín, a keď sa prebrala, tešili sme sa. V jej veku 82 rokov to bol dobrý znak,“ spomína Andy na február tohto roka. Lenže nádor bol silnejší a rýchlo opäť narástol, nedalo sa pomôcť. „Maminka bola doma, tak si to želala. V júni zomrela... Ale som vďačná, že nemala bolesti hlavy, je zázrak, že nemusela užívať morfium. Prežili sme spolu intenzívne mesiac, som rada, že sme sa počas choroby viac zblížili. Bola veľmi milá, a aj keď som videla, že sa nemá dobre, nesťažovala sa. Do neba odišla zmierená,“ hovorí pokojne Andy Timková, ktorá prišla o otca – dramatika a lekára Sebastiána Timka (†94) v októbri 2020. „Myslím, že naša duša si reguluje, koľko, ako, kedy, kde...“ vraví. Keď sa pýtame, či jej pobyt v Indii pomohol následne prekonať obdobie po strate druhého rodiča, reaguje: „Spomínam si, ako mi moja zlatá pani doktorka, krásna žena v nádhernom sárí, vysvetľovala, že ak dáme telu správnu výživu, dostatok spánku, robíme, čo nás baví, budeme zdraví, šťastní a vyrovnaní. Lenže ako Európanka cítim, že nám do života zasahuje množstvo iných faktorov. Stačí jeden vážny tŕň a koleso šťastia sa akosi zadrháva.“ Ani ajurvéda jednoducho nerobí zázraky za štyri týždne. Ak k nim však pridáte niekoľko ďalších, ktovie… Je isté, že propagátorka zdravého životného štýlu si opäť donesie v kufri silu a inšpiráciu pre telo aj dušu.