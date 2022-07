Andrea Belányiová sa na verejnosti väčšinou usmieva, hoci to v živote nemá jednoduché. Zdravotné problémy dcéry Saskie, ktorú má s exmanželom, bývalým hokejistom Žigom Pálffym, jej určite vzali množstvo fyzickej aj mentálnej energie.

Stále sa však pozerala dopredu a bojovala zo všetkých síl. Po krachu manželstva jej ale do života vstúpila láska. Šťastie našla aj so Saskiou s rozvedeným právnikom Miroslavom, s ktorým tvorí pár už roky. A kvitne pri ňom. Zdá sa, že čas sa jej tváre ani nedotýka.

O štyri roky bude oslavoval päťdesiatku, ale vyzerá to tak, že blednúť budú závisťou aj tridsiatničky. Jej pleť žiari. Ako to robí? "Vďačím za to pravdepodobne genetike. Okrem toho som nikdy nepila, nefajčila. Najmä cigarety mnohé ženy podceňujú, ale podľa mňa to zohráva obrovskú rolu v tom, ako bude vaša pleť vyzerať. Používam mastné krémy, a posledné roky chodím pravidelne na mezoterapiu, ktorá do hĺbky vyživuje pleť," povedala pre portál zena.sk.

Podľa moderátorky je naša doba perfektná v tom, že žena sa môže rozhodnúť, ako chce vyzerať a akým spôsobom chce starnúť. Či chce na sebe niečo zmeniť, alebo len chce udržiavať čo najdlhšie to, ako vyzerá.