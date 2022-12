Známy producent Oliver Andrásy oslávi začiatkom budúceho roka menšie jubileum. Bude to presne pätnásť rokov, čo sa na prvý pohľad zamiloval do svojho nového domu.

Býva v ňom s manželkou Dankou, no do dokonalého šťastia mu stále čosi chýbalo. Humorista si lámal hlavu, čo to je, až na to prišiel na nedávnej dovolenke v istom luxusnom tatranskom hoteli. Keď si so svojou drahou sadli v reštaurácii za raňajkový stôl, okamžite mu svitlo.

Vo viktoriánskom štýle

„Celý ten čas sme s manželkou v našom dome raňajkovali tak kade-tade. Ja v kresle v salóne, ona za barovým pultom v hornej kuchyni. Teraz, keď sme boli na dva dni v hoteli na Štrbskom Plese, kde sme raňajkovali, ako sa má, pekne elegantne za stolom, som si povedal – a dosť!“ priznal sa humorista, že rovno tam si cez internet objednal takzvaný raňajkový stôl.

Raňajkový stôl Olivera Andrásyho Zdroj: Facebook/Oliver Andrásy

Šarmu prezradil, že ide o výrobok z Českej republiky tmavej mahagónovej farby.

Nový štýlový kus nábytku zapadol do koncepcie, ktorej humorista doslova prepadol. „Je vo viktoriánskom štýle, ale nie okázalom, kde sú kadejaké zlaté príkrasy, ale v strohejšom. Mám doma knihu od pranetere Winstona Churchilla, ktorá písala o tomto štýle. Tá mi je inšpiráciou, z ktorej som čerpal v celom dome,“ uviedol Oliver s tým, že nábytok špeciálne nešetrí.

Keď rozlejú kávu alebo vysypú omrvinky, jednoducho to utrú či povysávajú. Žiadnu vedu z toho nerobia, keďže výrobok je kvalitný a nevyžaduje si špeciálnu úpravu ani starostlivosť.

