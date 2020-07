Oliver Andrásy je známy bonviván a netají sa tým, že život si užíva plnými dúškami. To, že si potrpí na luxus, sa prejavilo aj vo výbere hrobového miesta. Keď raz príde jeho čas, rozhodne sa neuspokojí s nenápadným hrobom, ktorý by zanikol v cintorínovej šedi. „Je to už dlhšie existujúci dvojhrob, kde je pochovaná moja prastará mama, starí rodičia, moji rodičia a strýko. Miesto dobré, ale to, čo na ňom stálo, sa mi nepáčilo. Hrob bol už všelijak pozliepaný, pôvodne bol z nejakej kameniny. Kompletne ho rozobrali a nanovo vybetónovali platňu,“ vysvetľuje humorista, ktorý si stavebný materiál objednal ešte minulú jeseň. Nezašiel však do najbližšieho kamenárstva, ale zalovil na internete.

Vysolil tisíce

Tak, ako si niekto objedná obal na mobil, tenisky či smaltované hrnce, Andrásy si vložil do nákupného košíka nový hrob. „Hneď sa mi zapáčil, lebo nie je každodenný, obyčajný. Je vyrobený v Číne, pricestoval už vo februári, ale do toho prišla korona, problémy s počasím alebo mali robotníci inú prácu,“ opísal Oliver cestu netradičnej objednávky z krajiny červeného draka do bratislavského Slávičieho údolia. Hrobové miesto je už pár dní zakryté obrovskou platňou zo vzácneho čierneho kameňa.

Na slovo skúpy bol iba pri otázke, koľko táto čierna paráda stála. „To by som nerád riešil, ale boli to tisíce eur,“ naznačil cenu panského huncútstva, ktoré si väčšina obyčajných smrteľníkov nemôže dovoliť.

