Seriál TV JOJ Iveta je stále diskutovanou témou, sledovanosť napriek vzbure časti východniarov neklesá. Paradoxne je najvyššia práve na východe. Hlavná predstaviteľka Ivety netají rozčarovanie z toho, že ľudia nepochopili satiru a nevzali ju s nadhľadom. Na otázku, v čom podľa nej seriál odráža slovenskú spoločnosť v rozhovore pre Šarm, odpovedala: "Je veľmi jemne položenou satirou s prvkami drámy, z ktorej si ľudia môžu zobrať veľa. Netlačí na pílu, ale pozorný divák vidí, že v tom vtipe je aj kus pravdy. Ľudia by však nemali zabúdať, že je to nadhľad, film, že to nie je realita. Nie je to reálny Trebišov, ľudia vidia, že sa to netočilo v tomto meste. Treba nájsť balans v pochopení a „nevypichovať“ chyby... Napriek tomu, že sa seriál točil pred dvoma rokmi, odráža slovenskú spoločnosť a je v ňom veľa otázok. Dotýka sa aj náboženstva – veď Ivetina matka chodí do kostola, ale naozaj verí v Boha? Na zamyslenie je aj postava Milana Ondríka, homosexuálneho návrhára, človeka so správnymi hodnotami. Je tam téma stále aktuálnej prostitúcie a na odľahčenie aj téma modelingu, ale zároveň ukazuje veľa z toho, ako to v tejto brandži funguje. Mimochodom, súťaž miss nie je nič, do čoho by som išla dvakrát...". Prečo?

"Áno, miss ma dostala do Bratislavy a dodnes mám odloženú šerpu. (Úsmev.) Ale v dnešnej dobe je podľa mňa hlúposť a aj hanba ísť na Miss Universe. Myslím si, že súťaž v roku 2010 bola poslednou serióznejšou, už vtedy sa tam diali rôzne zákulisné veci. Pamätám si, ako som bola predstavovaná ľuďom, o ktorých som vlastne ani nestála. Ale hrala som sa na hlúpu osemnástku z východu a nikto so mnou nechcel nič mať. A čo vidím teraz? Dievčatá sú čím ďalej, tým menej prirodzené, súťaž je len na internete..." vyjadrila svoj názor.

Proti seriálu ostro vystúpil primátor Trebišova, považuje ho za hanobenie obyvateľov a celého východu a urazilo sa mnoho východniarov. Dokonca je podaný podnet na Radu pre mediálne služby, či je obsah v súlade so zákonom. Prekvapilo ju to?

"Prekvapilo ma to a, popravde, veľmi. Mrzí ma to. Veď konečne sa točí niečo kvalitné, každý divák musí vidieť, že kamera, strih, hudba sú odlišné od klasických rýchlokvasených seriálov. A potom prídu takéto polená pod nohy. Minimálne sa to mohlo riešiť inak, primátor si mohol zavolať s riaditeľom TV JOJ pred tým, než urobil takúto neuváženú vec," hovorí.

"A nemyslím si, že to, že Iveta si dá trikrát borovičku a raz ju uvidíte v podväzkoch, je horšie než realita, ktorú vidíte či už na východe, alebo v akomkoľvek inom malom meste na Slovensku. A kto je bez viny, nech hodí kameňom, pretože ruku na srdce, presne toto sa v malých mestách deje. Mrzí ma to a opakujem, zámerom vôbec nebolo znemožniť Trebišov. To, aby sa teraz všetci Mexičania obrátili na svetové médiá, aby neboli vykresľovaní ako mafiáni, Rusi to isté a ešte Taliani, aby som nezabudla… Je smiešne, že to vôbec riešime. Opakujem, seriál nie je výsmechom východniarov, je to satira, to musí pochopiť každý človek. Mohlo sa to točiť z akéhokoľvek prostredia, východniarov a východniarčinu si tvorcovia seriálu vybrali práve pre ich temperament, zaujímavosť a zmysel pre humor," dodala Alžbeta Ferencová.

Ako sa Alžbete Ferencovej žije v Prahe, či sú podľa nej Slováci rasisti či ako prijali seriál Iveta jej rodičia, si prečítajte v novom ŠARMe č.5.