František Korišťan je známy svojimi videami, ktorými na sociálnych sieťach reaguje na aktuálne dianie a robí si žarty z rôznych stereotypov. Neraz jeho humoru neuniknú ani známe mená nášho šoubiznisu. Paródie Zory Czoborovej, Nory Mojsejovej či Andrey Verešovej sú už legendárne.

Vďačný objekt

Ktorá z parodovaných hviezd je Ferova obľúbená? „Ja mám veľmi rád Andreu Verešovú a jej český akcent, vďaka čomu je vhodný objekt na paródiu. No najmä jej to neprekáža, takže mne vyhovuje, že sa nemusím báť, že by som niekoho urazil,“ priznal Šarmu influencer. Známa modelka mu dokonca neraz vtipne reagovala na jeho počiny, v ktorých si robí žarty ako zo spomínaného prízvuku, tak z niektorých jej vyjadrení pre médiá zo susedného Česka.