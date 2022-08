Martina Šimkovičová je príkladom, že nikdy netreba rezignovať a nechať sa znechutiť. Hoci si prežila neľahké obdobie, rozhodne si depky neriešila veterníkmi. Výsledkom je, že aj keď v minulosti prišla o manžela aj exkluzívny televízny post, vyžaruje z nej spokojnosť. A vyzerá výborne.

Nerezignovala

Bývalá markizáčka odišla z obrazovky televízie pred šiestimi rokmi, pred dvomi skončila v politike. Kedysi jedna z najpopulárnejších tvárí sa stiahla do súkromia. Žije v v Rakúsku a venuje sa moderovaniu internetovej televízie. Oficiálneho je bez partnera, rozviedla sa v roku 2019 a s najmladšou dcérou býva v rakúskom Kittsee.



Cez dovolenku sa vybrala k moru do Chorvátska. A práve tam odhalila dokonalé telo. V žltých bikinách bola neprehliadnuteľná. Ako to robí?

„Nič také zvláštne nerobím. Cítim, že telo potrebuje pohyb, pokiaľ sa nehýbe, je stuhnuté. Cvičím jogu a pomáha mi to na chrbticu. Inak som lenivý človek, ale keďže som kedysi športovala (plávanie, volejbal, tanec),telo si to pamätá. Diéty neviem držať, ale je fakt, že už toľko jedla nepotrebujem. V jedle sa niekedy obmedzujem, to je jasné! Žena potrebuje mať nejakú kontrolku, čím je staršia, tým menej toho vie jej telo spracovať. Mám sebakontrolu, že napr. aha, tak tu už stačilo," prezradila Martina pre denník Plus JEDEN DEŇ.

Fotografie moderátorky nájdete TU <<<