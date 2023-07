Hostka Dominika divákom predstavovala rôzne vecičky, ktoré sa ľuďom v lete určite hodia. Predstavila tak aj nezvyčajnú masku na šnorchlovanie. „Sú tu dva tábory. Jeden hovorí, na čo ti to je… Aj ja som si to myslela, kým som to nevyskúšala a po dovolenke si ju nekúpila,“ priznala. Ako píše redakcia Plus JEDEN DEŇ, Lenka si ju okamžite dala na tvár a dokonca sa tak aj odfotila.

Tí, ktorí nevedeli, o čo ide, by si mohli pokojne myslieť, že natáča pokračovanie ku kultovke Votrelec. „Ďakujem za tú fotku, spravila mi deň,“ okomentovala ju Lenka.