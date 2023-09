Andrea Verešová opäť raz rozvírila hladinu, a to aj doslova. Spojila príjemné s užitočným a dopriala si chvíle príjemného relaxu v rímskych kúpeľoch Caracalla Spa. Samozrejme, naša kráska sa zúčastnila aj slávnostného prestrihnutia pásky do priestorov luxusného slovenského wellnessu a potom využila možnosť nechať sa rozmaznať rozmanitými procedúrami.



Nebola by to však Andrea, keby opäť neprovokovala. Na slávnostné otvorenie rímskych kúpeľov sa nahodila do ľahučkých šiat telovej farby a potom si oblečená v nich vošla do bazéna a predviedla svoje božské krivky. Prítomní páni na nej mohli oči nechať, Andrea v mokrých šatách ukázala všetko. Všetci sa zhodli, že vyzerala ako bohyňa Afrodita, veď pozrite FOTO v GALÉRII.