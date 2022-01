Po tom, čo herečka SND Dominika Kavaschová zverejnila fakt, že sa stala obeťou vydierania neznámeho človeka pre intímne fotografie, ozvala sa aj známa partnerská dvojica Emma Drobná a Filip Šebo.

Speváčka a bývalý futbalista natočili video, v ktorom povedali, že sa ich kontaktoval neznámy človek. Nabúral sa im do ich súkromných účtov, stiahol si dokumenty, fotografie a iné materiály. "Začal sa nám vyhrážať, začal nás dokonca vydierať, aby sme mu niečo zaplatili, aby to nedával von, s čím samozrejme my nesúhlasíme. Ale čo je najhoršie, tak sme sa už presvedčili, že to vonku je, a preto by sme radi upozornili na to všetkých," povedal Filip Šebo. Dvojica sa rozhodla opustiť instagram, ich účty sú vypnuté. Fanúšikom, ktorí boli zvyknutí na ich fotografie aj videá, z ktorých išla vždy dobrá energia, neostáva nič iné, len sa s tým zmieriť.