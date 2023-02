Kto by to bol o nej povedal! Najstaršia dcéra herečky Veroniky Žilkovej Agáta Hanychová čaká s mediálnym magnátom Jaromírom Soukupom svoje tretie dieťa, o pár týždňov sa im narodí spoločný potomok, na svet by malo prísť dievčatko. Hoci je Agáta už skúsená mamina, veľmi intenzívne vníma rozdiel medzi terajším tehotenstvom a tými predchádzajúcimi.

Jaromír Soukup sa aj pri svojej zaneprázdnenosti o šestnásť rokov mladšiu partnerku stará, ako najlepšie vie. "Keď som s Miou chorá, Kryšpa je na pánskom víkende s mojou láskou Jaromírom Soukupom," pochválila sa zamilovaná Hanychová na sociálnej sieti. Keď sa však Agáte narodí tretie dieťa, plánuje si zaobstarať pestúnku a pomocnicu do domácnosti, ale Česku nechce. "Ja chcem mať Filipínku, pretože budem mať predsa len tri deti, tak by som chcela Filipínku, aby mi pomohla s domácnosťou. Jaromír je tiež zaneprázdnený, takže ja ju potrebujem. Myslím si, že opatrovateľka nie je zločin," prezradila v živom vysielaní na sociálnej sieti.

Agáta bola vždy ten typ, ktorý čo na srdci, to hneď aj na jazyku. Z tehotenstva a pôrodu strach nemá, ale predsa len sa trošku zľakla, aké to bude, keď bude mať už tri deti. Jej staršie deti mali teraz jarné prázdniny, a tak vzala Miu a Kryšpína spolu s ich kamarátom do múzea, aby si nanečisto vyskúšala ten pocit byť trojnásobnou mamou. A potom aj na rovinu povedala, ako sa cíti. Soukupa jej slová asi príliš nepotešili...

Aha, ku komu sa prirovnala tehotná Hanychová! Čítajte! >>>