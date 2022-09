Okrem spomenutých hviezd zastupuje Miro Šimonič aj synov Alaina Delona či vnučku Charlieho Chaplina Kieru. Sám robil modela ešte za čias komunizmu a už vtedy zarábal viac ako jeho rodičia. Vďaka znalosti angličtiny sa ako jeden z prvých slovenských modelov dostal do mekky módy Paríža, ktorý mu otvoril dvere do svetového šoubiznisu. Nečudo teda, že má jeho názor na isté témy váhu.

Vo veľkom rozhovore pre týždenník Plus 7 dní sa ho redaktorka Alena Kvasnicová spýtala aj na prezidentkinu dcéru Emmu Čaputovú. Na našich mólach zaujala inakosťou, ale zvládla by uspieť aj v konkurencii na zahraničných prehliadkach?

„Inakosti sú momentálne veľmi, veľmi výstredné. Všetko, čo je iné, je naozaj in. Prezidentkina dcéra na Slovensku prerazila preto, lebo v Hainburgu už nikoho nezaujíma, že je prezidentkina dcéra. Vo svete by podľa môjho názoru neu­spela. Pani prezidentku si veľmi považujem, je to najdôležitejší človek tohto štátu, ale nalejme si čistého vína. Organizátori, ktorí si jej dcéru pozývajú na prehliadky, nech sa netvária. Dobre vedia, že to je výborný marketingový ťah,“ otvorene prezradil týždenníku.

Emma Čaputová na Bratislavských Módnych Dňoch. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Podľa Šimoniča ale ideál krásy neexistuje. „On ani nikdy nebol. Názor ľudí na krásu je veľmi subjektívny, lebo každému sa páči niečo iné. Ale keď sa obzrieme späť, všetky supermodelky mali ženské krivky. Potom prišli vychrtnuté modelky, lebo televízna kamera pridáva päť kilogramov, a to je optický klam. Predáva sa ilúzia.“

