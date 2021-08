Ex manžel Jakub Prachař (37) si našiel jej mladšie vydanie. Nečudo, že sa modelka snaží svetu dokázať, že aj ona je krásna. Veľmi rada ukazuje hlavne svoje nohy. Naposledy si však práve pre ne poriadne zavarila. Navyše sa ukázalo, že po rozvode nie je celkom nad vecou a mladé krásky po Kubovom boku ju dokážu rozdráždiť. Najmä keď jeho novou láskou je jedna z najkrajších a najúspešnejších českých herečiek.

Kopačky pre futbalistu

Ešte na Vianoce predvádzala česká herečka Sandra Sandeva (24) na Instagrame zamilovanú idylku s futbalovým reprezentantom Václavom Černým. Boli spolu dokopy päť rokov, no dva roky si dali pauzu. Vraj im neuveriteľne prospela, zistili, že k sebe naozaj patria, a hoci sú obaja žiarliví, žiadny dôvod si nedávajú, vykreslila v jednom z rozhovorov ich vzťah. Tiež naznačila, že má pred sebou zaujímavé pracovné projekty a verí, že ju posunú ďalej. Nuž, naozaj ju posunuli. Do náručia iného muža.

Bozkávačka na žúre

Podľa všetkého hovorila vtedy Sandra o osemdielnom detektívnom seriáli Dvojka na zabitie, kde hrá vyšetrovateľku po boku Jakuba Prachařa. Ide o hlavné úlohy, teda spolu trávili veľa času. Navyše, Kubo kvôli role akčného detektíva schudol 15 kíl a zbavil sa „fotríkovského“ bruška. Herečkin futbalista mal zrazu na žiarlenie pádny dôvod a dostal kopačky.

Na nedávnej letnej promo párty k seriálu síce Sandeva novinárom tvrdila, že je single, no ako večierok gradoval, ukázalo sa, že nehovorí pravdu. Fotoreportéri Blesku ju nachytali, ako sa s Prachařom vášnivo bozkáva. Možno kráska naozaj nie je párty typ a nekamaráti sa s alkoholom, ako o sebe tvrdí. Raz spravila výnimku, dala si pivo a hneď odhodila zábrany. Odchádzala medzi poslednými, no hlavne na verejnosti neodolala Jakubovým zmyselným dotykom.

Žiarlivá reakcia

Aj bez bozkávačky by však asi Jakuba prezradili zamilované pohľady, ktoré na Sandru celý večer vrhal. Nečudo, že toká, tmavovláska s balkánskymi koreňmi patrí k najkrajším českým herečkám. Na fleku by mohla robiť modelku, koniec koncov, na prvý pohľad je podobný typ ako Agáta Hanychová (36). Vysoká, štíhla, dlhovlasá, s krásnou tvárou. Na rozdiel od Prachařovej exmanželky sa však nepreslávila škandálmi, ale prácou. Plus má oveľa kultivovanejšie vystupovanie a ešte je aj podstatne mladšia. Vlastne sa niet čo čudovať, že modelka soptí. Inak totiť Kubov život nekomentuje a na otázku, ako to po rozvode medzi sebou majú, odpovedá: „Zatiaľ obidvaja žijeme, takže asi skvele, nie?“ Tentoraz sa jej sarkastický humor minul. „Takže on si vyzdvihne našu dcéru, hodí ju na krk pestúnke a ide si na párty?! To mohla Mia zostať doma a on sa v pokoji niekde olizovať!“ neodpustila si žiarlivý komentár, hoci sama od rozchodu strieda chlapov ako ponožky a tvrdí, že chce tretie dieťa.

Necitlivá

Agáta však na seba tiež strhla pozornosť, ale asi inak, než by si predstavovala. Rada ukazuje svoje štíhle telo, ktoré si teraz ešte viac vyformovala na skejte a wakeboardingu. Perfektné nohy previedla aj na výlete v Berlíne, akurát že si ich vyložila na pamätník zavraždených Židov počas 2. svetovej vojny. A zaklincovala to komentárom: „Každý potrebuje v živote nejakú oporu, i keď je založená na tých, ktorí, bohužiaľ, už s nami nie sú.“

Toto sa fakt nepodarilo!

Ktovie, čo jej na to povedala mama Veronika Žilková a hlavne otčim, diplomat Martin Stropnický, ktorý je veľvyslancom v Izraeli. Teda v štáte, ktorého sa holokauts bytostne dotýka. Veď sa aj ľudia pýtajú, či by si dal túto fotku vyženenej dcéry na písací stôl?!

Followeri si veru servítku pred ústa nedali a otvorene jej odkázali, že je blbá. Tu je len zopár reakcií:

Bože môj! Toto sa vážne nepodarilo...

Tak toto je poriadne cez čiaru, naprosté pohŕdanie ľuďmi, čo trpeli - a to pre "originálnu" insta fotku...

Že si nevkusná, to je vec názoru, ale že si hlúpa, to je evidentné...

Tak vedeli sme, že nie si najostrejšia ceruzka v peračníku, ale že si až tak blbá...

Čo k tomu dodať? Snáď len, že Stropnický by sa mal násť na nevlastnú dcéru čas a dať jej lekciu z dejepisu, špeciálne z novodobých dejín.