V prípade Agáty Hanychovej a Jaromíra Soukupa zjavne padla kosa na kameň. Bol to poriadny šok, keď vyplávalo na povrch že mediálny magnát a influencerka tvoria pár. Agáta však zjavne o 16 rokov staršieho Jaromíra očarila tak, že je z nej celkom paf. A neuplynie vari ani rok od začiatku ich vzťahu, keď na svete privítajú ich spoločného potomka, dcéru Rozárku.



Agáta už má jasno aj v tom, ako bude zvládať domácnosť a tri deti. Keď sa narodí Rozárka, plánuje si zaobstarať pestúnku a pomocnicu do domácnosti, ale Česku nechce. "Ja chcem mať Filipínku, pretože budem mať predsa len tri deti, tak by som chcela Filipínku, aby mi pomohla s domácnosťou. Jaromír je tiež zaneprázdnený, takže ja ju potrebujem. Myslím si, že opatrovateľka nie je zločin," prezradila v živom vysielaní na sociálnej sieti.



V každom prípade, Agáte to s Jaromírom klape, napokon Agáta sa o ňom celkom vtipne vyjadrila takto: "Našla som si muža, ktorý je ako moja mama, nedá sa úplne prevalcovať." Obaja sa zhodli aj na tom, že ich dcérka bude nosiť priezvisko Soukupová. A zo Soukupa vyhrklo, že aj Agáta bude Soukupová, čiže zjavne plánujú aj svadbu. Otázne je len to, či to stihnú do pôrodu, lebo Agáta nedávno ohromila veľkosťou svojho bruška, veď pozrite FOTO v GALÉRII, takže kto vie, či to finále napokon nepríde skôr, než na jej narodeniny.