Keď sa prominentnému páriku, influencerke Agáte Hanychovej a mediálnemu magnátovi Jaromírovi Soukupovi mala narodiť dcéra Rozárka, Agáta hrdo vyhlásila, že bude nosiť priezvisko Soukupová. Jaromír sa poponáhľal dodať, že aj Agáta bude Soukupová a naznačil tak, že bude svadba. Povrávalo sa dokonca, že pár chce sobáš stihnúť ešte do narodenia dcérky, no nestalo sa. Rozárka sa totiž na svet vypýtala o pár týždňov skôr.



Odvtedy však všetci priaznivci páru striehnu, kedy že tá svadba konečne bude, lebo tušia, že to bude udalosť roka. Objavili sa však aj také správy, že prominentný pár už svadbu mal v utajení, čo by ich fanúšikov určite sklamalo, hoci teda zo svadby ako takej by radosť rozhodne mali. Agáta sa rozhodla prehovoriť, čítajte v pokračovaní článku na nasledujúcej strane.