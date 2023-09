Ivana Chýlková (59) objavila v Adym Hajdu (60) dokonalého muža. A berie ho so sebou do Prahy.

Známa je historka o tom, ako učiteľka na základnej škole odporučila rodičom Ivany Chýlkovej, aby s dcérou zašli k psychológovi. Žiačka totiž trvala rok čo rok na tom, že chce byť herečka. Odborník ju skutočne preklepol a nenašiel problém, rovnako ho nevideli ani rodičia. Našťastie. Herečka, ktorej tlieskali aj v Cannes, natočila mnoho skvelých filmov, užíva si aj divadelné dosky, robí zázemie nemenej populárnemu hercovi a moderátorovi s ostrým humorom Janovi Krausovi (70). Na Slovensko prišla promovať minisériu Víťaz (uvedie ju SkyShowtime), vďaka ktorej objavila pre seba Adyho Hajdu, ktorý v humore taktiež nezaostáva.

Jedným z vašich filmov, ktoré máte rada, je vraj snímka Díky za každé nové ráno (1994). Hovorí sa, že ráno robí deň. Ako vyzerá to vaše?

Moje ráno sa od určitého veku zmenilo. Bola som veľký spáč, dokázala som spať naozaj veľmi dlho a teraz, bohužiaľ, bez ohľadu na to, o koľkej idem do postele, zobudím sa okolo šiestej hodiny ránno. Hovorím si: Ešte môžeš spať, tak spi! Ale vnútro mi odpovedá: Nie, už si vyspatá, choď! Tak vstanem a kým si čistím zuby, zapnem stroj na kávu. Kým ju potom pijem, prebehnem všetku dennú tlač na webe a potom už sa chovám podľa toho, čo mám na programe dňa. Ale medzi prvými vecami, ktoré urobím, je angličtina na Duolingo (aplikácia na učenie jazykov, pozn. red). Už som v diamantovej lige a stále zbieram body... Niekedy aj behom dňa a potom aj večer.

Už pred pätnástimi rokmi ste pobavili ľudí historkou o tom, ako ste sa vybrali do Londýna ako matka tínedžera študovať so stredoškolákmi angličtinu, no veľmi vám to nešlo. Takže ste angličtinu ešte nezabalili?

Angličtinu som si síce z toho pobytu neodviezla, ale množstvo dojmov a zážitkov áno. Ale vzdať to? Angličtinu nevzdám už nikdy.

